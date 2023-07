O mamă privea pozele cu fetița ei și a observat că aceasta are un semn ciudat la ochi. Medicii i-au dat un diagnostic dureros

O mamă a făcut o poză fetiței sale și când s-a uitat mai atent a descoperit că cea mică are un semn ciudat la ochi. A mers la spital și medicii i-au dat un diagnostic crunt.

Orice părinte încearcă să facă numeroase poze copiilor, pentru a avea cât mai multe amintiri. Totuși, pentru Danielle Prior, acest lucru s-a transformat într-o situație ce a afectat întreaga familie. Mama privea pozele cu fetița ei atunci când a văzut că aceasta are un semn ciudat la ochi. A dus-o la spital pentru control, însă nu mică i-a fost surpriza atunci când a primit din partea medicilor un diagnostic dureros.

O femeie privea pozele cu fetița ei atunci când a văzut că aceasta are un semn ciudat la ochi. A dus-o la spital și a primit un diagnostic crunt

Danielle Prior în vârstă de 30 de ani se uita în telefonul mobil la poze cu fetița ei atunci când a văzut că cea mică are un semn ciudat la ochi, ca și când în interiorul ochiului este ceva luminous. Curioasă, aceasta s-a uitat atent și la alte poze și a văzut același semn.

„Am văzut semnul și am crezut că e vreo murdărie. Am încercat să curăț, dar semnul n-a dispărut. Am făcut alte și alte poze și semnul era tot acolo. Atunci am început să mă îngrijorez. Mi-am ascultat instinctul”, a dezvăluit mama, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Citește și: A observat o pată roșie pe ochi, dar a crezut că e doar un vas de sânge spart. Curând a primit un diagnostic grav

Fără să mai stea pe gânduri, părinții îngrijorați au decis să meargă la spital, pentru a cere părerea medicului generalist. După câteva teste și analize, doctorul a venit cu un diagnostic crunt: fetița avea o tumoră, din cauza unei forme rare de cancer la ochi (retinoblastom), ce apare la aproximativ 40-50 de cazuri de copii anual în Marea Britanie. Formațiunea avea 11 milimetri și, dacă boala nu ar fi fost diagnosticată la timp, atunci cea mică ar fi pierdut vedea și implicit ochiul.

Citește și: Problemele de vedere care pot ascunde un diagnostic crunt. Ce înseamnă dacă vedeți „musculițe” pe retină

Micuța fetiță a început imediat tratamentul de specialitate și părinții speră acum să aibă parte de o vindecare rapidă. Mama a făcut și o pagina de Instagram, unde ține un jurnal al evoluției fetiței sale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Danielle Prior a decis să facă publică povestea ei și a fiicei sale pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a face mai cunoscută această afecțiune, în speranța că alți părinți vor folosi această informație pentru a preveni un deznodământ nefericit. Întâmplarea a devenit virală și a emoționat oameni din întreaga lume, care au transmis familiei numeroase mesaje de încurajare.