A observat o pată roșie pe ochi, dar a crezut că e doar un vas de sânge spart. Curând a primit un diagnostic grav

”Mi-am pierdut ochiul din cauza unei boli extrem de rare și acesta este primul simptom îngrijorător pe care l-am observat”, își începe Brianna Erickson povestea.

Ea a observat o pată, ce părea doar un vas de sânge spart, și nu i-a acordat atenție la început. Ulterior, când și-a dat seama că nu mai dispare, a mers la control și a primit un diagnostic dur și totodată rar.

A crezut că are doar un vas de sânge spart pe ochi, dar medicii i-au pus un diagnostic grav

Brianna a observat că are o pată roșie pe ochi, dar s-a gândit că este din cauza oboselii. Nici vorbă de așa ceva, avea să afle mai târziu. Ea a început să se îngrijoreze când pata a început să crească. A luat atunci decizia să meargă la opticianul ei, care a trimis-o de urgență la un specialist.

În urma mai multor teste, medicii i-au dat o veste dureroasă. Brianna suferea de melanom ocular, o formă neobișnuită de cancer care afectează doar cinci persoane dintr-un milion.

”La momentul respectiv, nu aveam nicio problemă de vedere și nici nu simțeam durere, credeam doar că este vorba despre un vas de sânge spart”, a afirmat tânăra pentru The Sun.

Diagnosticul și așa foarte dur a venit într-o perioadă fericită. Brianna era însărcinată cu al doilea copil și nu se putea trata până când avea să nască.

”Cu toate acestea, ulterior, mi s-au făcut mai multe teste și am ajuns să discut despre opțiunile mele cu privire la melanom. Mi s-a spus că îndepărtarea completă a ochiului ar elimina orice șansă ca boala să se răspândească.”, a precizat aceasta.

Deși i s-a recomandat să i se extirpe ochiul, Brianna a decis să încerce o variantă alternativă. Din păcate, radioterapia nu a funcționat în cazul ei.

În decembrie 2021, ea a observat o excrescență în ochi și i s-a spus că avea nevoie de o intervenție chirurgicală.

”Era chiar acolo unde fusese odată vasul de sânge spart. M-am dus din nou la medici și mi s-a spus că singura modalitate de a împiedica revenirea cancerului era să îmi îndepărteze ochiul. Am intrat în panică și am pus multe întrebări, în principal despre cât timp mai am să mă decid”, a explicat Brianna.

Ea a fost informată că va trebui să ia o decizie cât mai repede. ”Mi-am petrecut cât de mult timp am putut făcând lucruri cu copiii mei, apreciindu-le frumusețea cu ambii mei ochi, mergând la film, în parcuri. Într-un minut m-au adormit, iar în următorul m-am trezit cu un singur ochi. Mi-au păstrat globul ocular pentru teste suplimentare. Am cerut să mi-l dea sau cel puțin o bucată din el”, a declarat femeia.

La doar câteva zile de la operație, Brianna a putut vedea din nou clar și acum trebuie să facă în mod regulat RMN-uri și tomografii computerizate pentru a-și monitoriza organele, deoarece are de două ori mai multe șanse să dezvolte din nou cancer.

