O mamă și-a lăsat fiica în grija mamei sale, dar a încremenit de furie când a văzut ce a putut aceasta să facă. A chemat poliția

O mamă a fost extrem de furioasă atunci când a descoperit ce a putut să facă mama ei, atunci când a rămas singură cu nepoata. Femeii nu i-a venit să creadă ce a descoperit, când s-a întors acasă și a chemat poliția.

Tinerii apelează la părinții lor sau la socri pentru a lăsa copilul în grija cuiva responsabil, atunci când ei nu pot face asta. Totuși, o femeie a avut parte de o surpriză neplăcută și s-a înfuriat la culme atunci când a descoperit ce a putut să facă mama ei, chiar în timp ce avea grijă de nepoata sa. Dezamăgită, mama copilei a chemat poliția. Ulterior, aceasta a dezvăluit totul pe internet și reacțiile nu au întârziat să apară.

O mamă și-a lăsat fiica în grija mamei sale, dar a încremenit de furie când a văzut ce a putut aceasta să îi facă. A chemat imediat poliția

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut mama unei fetițe, la scurt timp după ce a decis să își lase copilul în vârstă de doar trei ani în grija mamei sale. Totuși, în niciun moment nu s-a gândit că tocmai bunica celei mici o va dezamăgi atât de tare.

Când s-a întors acasă, nu mic a fost șocul femeii atunci când a realizat că mama ei, profitând de faptul că a fost singură cu cea mică, a ras-o în cap.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Un bărbat a interzis părinților săi să mai stea singuri cu nepoata lor, după ce a descoperit ce au putut aceștia să facă

„Fiica mea este mulatră, fiindcă eu sunt albă și soțul meu e negru. Zoe, fiica mea, are un păr suberb, increidbil de ondulat, mereu am avut grijă de părul ei. Și fetiței îi plac mult buclele sale și ne-am făcut un obicei din a petrece timp împreună în momentele în care îi aranjez podoaba capilară. Totuși, mama mea mereu a avut ceva cu părul fetiței mele. Mereu spunea că arată ciudat, că e prea mult păr pentru o fetiță și că ar fi fost mai simplu dacă era drept. Nu am băgat-o în seamă, însă ceva neașteptat s-a întâmplat săptămâna trecută. Am avut o urgență la locul de muncă și am avut nevoie de mama ca să aibă grijă de Zoe timp de câteva ore. S-a oferit ea să mă ajute și am acceptat.

Când am terminat treaba și am venit să iau copilul am încremenit: mama mea a ras-o în cap și era complet cheală. Am început să țip, să întreb ce a apucat-o și mi-a zis că i-a făcut fetiței un favor, căci acum arată mai bine. Când am ajuns acasă nu am putut să mă calmez. Zoe continua să își atingă capul gol și mă durea să o văd că suferă după părul pierdut. Am decis să sun la poliție și să raportez incidentul drept agresiune. Mi se apre că efectiv a încălcat drepturile. Tata i-a luat apărarea și asta m-a durut și mai tare, părerea lor e că eu exagerez, dar sunt de părere că și-au depășit atribuțiile de bunici”, a zis femeia pe Reddit, potrivit celor de la nypost.com.

Așa cum era de așteptat, nu puțini au fost cei care au sărit în apărarea mamei și au criticat-o pe bunică pentru gestul făcut.

Vezi mai multe ştiri externe în secţiunea de pe observatornews.ro