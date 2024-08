Un bărbat a interzis părinților săi să mai stea singuri cu nepoata lor, după ce a descoperit ce au putut aceștia să facă. Întâmplarea a stârnit numeroase reacții.

Un tânăr și-a rugat părinții să stea și să aibă grijă de fiica lui în vârstă de nouă luni, crezând că nimic rău nu se poate întâmpla. Când a ajuns acasă și a realizat ce i-au făcut, omul s-a enervat atât de rău încât a decis să nu le ma idea voie prea curând să rămână singuri cu fetița. Omul și-a luat inima în dinți și a dezvăluit întreaga întâmplare, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Un bărbat a interzis părinților săi să mai stea singuri cu nepoata lor, după ce a descoperit ce au putut aceștia să facă

Bunicii obișnuiesc adesea să facă tot ce le stă în putință pentru a contribui cât mai mult la creșterea nepoților. Totuși, uneori, din cauza diferențelor de gândire și mentalitate, pot apărea adesea conflicte sau situații tensionate.

Un bărbat a avut încredere să își lase fetița de doar nouă luni în compania bunicilor, adică a părinților lui, însă a rămas mut de uimire și chiar furios atunci când a descoperit ce au putut bunicii să îi facă nepoatei, când au rămas singuri cu ea.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce a putut să facă o soacră nepoatei sale, chiar în timp ce avea grijă de ea. Mama copilei s-a înfuriat când a descoperit totul

„Nu am fost niciodată de acord să facem găuri în urechile fetiței, mai ales că ea nu poate spune acum dacă vrea asta. Părinții soției mele au făcut asta și ea mereu a detestat să poarte cercei. Nici până azi nu suportă. Într-o zi, când stăteau cu fetița, părinții mei au mers la o prietenă, fără să ne spună, și i-au făcut găuri fetiței. Când am ajuns acasă și am descoperit totul am fost furios de-a dreptul și de atunci nu mai vorbim cu ei și nici nu mai au voie să stea singuri cu nepoata lor.

Citește și: Ce a putut să facă o soacră, chiar când avea grijă de nepoata ei! Mama copilei a dezvăluit totul. Ce a urmat

Alte persoane din familie consider că noi am exagerat cu reacțiile și că, de fapt, ar trebui să nu mai face atât de caz de acest lucru. Chiar și părinții soției mele cred că suntem cam duri în reacții, însă nu am de gând să renunț. Au făcut fetiței mele ceva cu care eu nu eram de acord, profitând de faptul că nu sunt de față ca să mă împotrivesc.”, a zis bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Acesta a derut opinia internauților și nun puțini au fost cei care i-au dat dreptate