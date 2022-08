Când a auzit ce a putut spune viitorul mire, mireasa a anulat nunta imediat. Mulți i-au dat dreptate femeii

O mireasă care se pregătea de nuntă și era mai mult decât nerăbdătoare să își unească destinul cu alesul inimii sale a decis să anuleze evenimentul atunci când a auzit ce a putut bărbatul să spună. Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit rapid virală.

O mireasă a anulat nunta atunci când a auzit ce a putut să spună mirele, chiar cu puțin timp înainte de eveniment

Aceasta este inedita situație prin care a trecut o femeie care a dorit să își păstreze anonimatul. Pregătirile pentru nuntă mergeau ca la carte atunci când ceva complet neașteptat s-a întâmplat și petrecerea a fost anulată, totul din cauza unei fraze pe care viitoarea mireasă a auzit-o la viitorul mire.

„Logodnicul meu (37 de ani) și cu mine (35 de ani) trebuia să ne căsătorim în luna septembrie a acestui an și totul mergea perfect până acum. Fiica mea în vârstă de 16 ani, pe care o am dintr-o altă relație, și-a descoperit recent pasiunea pentru origami. A pornit de la simple inimi făcute din bancnote și acum face chiar flori frumoase de lotus sau fluturi din hârtie. A întrebat dacă poate să dea o mână de ajutor și să facă niște decorațiuni pentru mesele invitaților, sub forma unor fluturi colorați.

Îmi iubesc fiica și vreau să îi încurajez pasiunile în orice mod pot, așa că i-am zis că poate să facă asta, ba chiar i-am cumpărat și hârtie colorată. Totuși, azi s-a întâmplat ceva complet neașteptat. Eram cu fiica mea și făceam verificările pentru nuntă, ne asiguram că avem decorațiunile pentru mese, atunci când fiica mea a spus că abia așteaptă să își așeze pe mese decorațiunile ei. Cei din jur au crezut că e o idee bună, dar nu și partenerului meu. S-a schimbat la față și atunci când am ajuns acasă a început să își spună părerea, a zis că ideea fiicei mele e una copilărească și că el nu e de acord cu așa ceva. I-am reamintit că e nunta noastră, nu doar a lui, și că nu o poate exclude pe fiica mea și dorințele ei după ce i-am cumpărat deja materialele de lucru.

Ne-am certat, dar apoi am avut treabă. Când am revenit acasă, fiica mea plângea și mi-a zis că îi pare rău că mi-a stricat nunta cu ideile ei și a zis că îmi va da banii pe hârtia cumpărată. Am cerut detalii și mi-a zis că logodnicul i-a zis că ei nu îi place ideea, că munca ei e urâtă și că nu îi vede sensul. M-am înfuriat și am început să țip la logodnicul meu, i-am zis că e un nenorocit fiindcă i-a vorbit așa fiicei mele. El a țipat apoi și a zis că trebuia să fac un compromis. Am decis să anulez nunta și să luăm o pauză, din respect pentru fiica mea”, a fost dezvăluirea făcută de femeia care urma să fie mireasă în luna septembrie, potrivit celor de la yourtango.com.

Întâmplarea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților. Mulți au dat dreptate femeii pentru faptul că a anulat nunta și că a ales să își pună fiica mai presus decât orice.

