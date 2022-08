Părinții unei mirese au recurs la un gest complet neașteptat, chiar la nuntă. Ce au putut să facă, fără pic de reținere

Mama și tatăl unei mirese au reușit să stârnească un val puternic de reacții negative în rândul internauților atunci când s-a aflat ce au putut face cei doi, chiar la nunta fiicei lor. Povestea a ajuns pe internet și a devenit virală.

Ce au făcut o mamă și un tată chiar la nunta fiicei lor, fără pic de reținere

Pentru nuemroase femei din întreaga lume, nunta este unul dintre cele mai fericite momente din viață. Totul este gândit în detaliu, de la rochie și buchetul de flori și până la decorațiunile alese, locația, meniul, muzica sau tematica aleasă. Orice mireasă își dorește ca petrecerea de nuntă să iasă perfect atât pentru ea, cât și pentru invitații săi, așa că totul este minuțios gândit și selectat.

Totuși, o mireasă a rămas fără cuvinte atunci când a văzut ce au putut face părinții ei, chiar la marele eveniment. Dezvăluirea ei de pe internet a făcut rapid înconjurul lumii și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

„Soțul meu și cu mine ne-am căsătorit. Într-o zi, la puțin timp după nuntă, stăteam de vorbă cu sora mea despre luna de miere. Am avut amândouă norocul să ne naștem într-o familie înstărită. Părinții au fost generoși cu noi, dar ne-au crescut să fim muncitoare și să nu depindem de ei financiar. Și eu și sora mea câștigăm bine, la fel și cumnatul meu. Soțul meu, în schimb, își iubește foarte mult meseria, dar nu îi aduce neapărat un câștig generos. Ne-am cunoscut în facultate, știam ce planuri de viitor are și suntem chiar fericiți împreună.

În timp ce vorbeam cu sora mea, m-a întrebat dacă eu și soțul meu vom folosi banii primiți cadou la nuntă de la părinți pentru a renova casa. Am fost confuză, fiindcă darul (deși generos și apreciat de noi), nu acoperea mare lucru din renovare. Mi-a zis cât a primit ea în dar de la părinții noștri și suma era mai mult decât dublă față de ce primisem eu. M-a încurat să cer lămuriri șin asta am și făcut. Am sunat-o pe mama și răspunsul ei a fost că nu e treaba mea, dar din moment ce tot am întrebat, s-a întâmplat așa fiindcă sora mea a ales un partener cu venituri mult mai generoase și deci, darul a fost pe măsura nivelului de trai ales de ei. La mine, darul a fost pe măsura nivelului de trai ales de mine și partenerul meu. E adevărat că nu ni se cuvine nimic atunci când vine vorba despre cadouri, dar tot nu mă pot abține și sufăr din cauza celor întâmplate. Mi se pare că eu și soțul meu am fost tratați ca și când merităm mai puțin, doar fiindcă nu avem venituri la fel de mari precum sora mea și soțul ei”, a dezvăluit mireasa, potrivit celor de la newsweek.com.

Mulți au luat apărarea femeii și au spus că gestul părinților nu a fost unul potrivit, fiindcă surorile trebuiau tratate la fel, nu bazat pe potențialul financiar al soților lor.

