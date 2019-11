O mireasă și-a anulat nunta, din cauza cavalerului de onoare! Mirele a jurat că n-o va ierta niciodată: „Nu mă pot opri din plâns”

O nuntă anulată, un viitor distrus, bani aruncați pe apa sâmbetei și un mire umilit. Totul din cauza miresei și a cavalerului de onoare.

A sperat până în ultima clipă că își poate face logodnicul să se răzgândească, dar încăpățânarea lui a dus o mireasă mofturoasă în pragul disperării. Furioasă, tânăra și-a anulat nunta, apoi și-a vărsat amarul online, pe Reddit, sperând să primească sprijin de la „toate femeile care știu cât de dificil și stresant este să organizezi nunta perfectă”.

„Urma să mă căsătoresc sâmbătă, pe 16 noiembrie. Toate domnișoarele mele de onoare sunt superbe. Sincer, toate prietenele mele sunt foarte frumoase. Problema mea cea mai mare a fost cavalerul de onoare. Are un metru șaizeci și ar fi arătat ridicol stând lângă sora mea, la altar. Ca să nu mai spun că este foarte urât! Are sprâncenele unite și niște dinți îngrozitori. Când zâmbește, își arată toată dantura plus gingiile, care sunt mai mari decât dinții”, a scris mireasa.