O mireasă supărată a dezvăluit ce gest neașteptat a putut să facă propria cumnată, chiar imediat după nuntă. Mulți s-au mirat

O mireasă nu și-a mai putut ascunde supărarea și a dezvăluit ce gest complet neașteptat și nepotrivit a făcut cumnata ei, chiar imediat după nuntă.

Bucuria unei tinere mirese s-a terminat brusc atunci când aceasta a descoperit ce a putut să facă propria cumnată, chiar la câteva ore după nuntă. Dezgustată și furioasă, femeia și-a făcut curaj și a povestit totul pe internet. Mesajul ei a devenit viral și a stârnit un val puternic de reacții.

Aceasta este meobișnuita situație prin care a trecut o mireasă, chiar imediat după nuntă. Ceea ce trebuia să fie o amintire de neuitat s-a terminat cu un gust amar, totul din cauza unei cumnate. Supărată, mireasa a decis să povestească totul în mediul online, cerând totodată părerea cititorilor ca să descopere dacă a avut ea o reacție exagerată sau una îndreptățită.

„Nunta mea a avut loc sâmbătă și am avut invitați din afara orașului, care au plecat duminică. Am trebuit să stăm cu ei, așa că resturile de mâncare de la nuntă am decis să le ducem acasă la mama mea soacră, până când pleacă toți invitații și le putem lua. După nuntă ne-am ales cu opt tăvi cu mâncare, 10 cutii de brioșe și 3 tăvi cu fursecuri. Am descoperit că a mea cumnată s-a simțit îndreptățită să ia mâncare și fursecuri la ea acasă. La nuntă am lăsat invitații să își ia în plus pentru acasă ce vor și am convenit că noi, mirii, vom lua acasă doar ceea ce rămâne. Culmea, în aceeași zi în care am luat mâncarea, cumnata mi-a dat un telefon și mi-a zis că mai vrea niște fursecuri și brioșe, ca să ducă la ea la serviciu.

Nu aveam nimic împotrivă să îi dau, dar m-a deranjat faptul că nu m-a întrebat înainte, ci și-a luat singură din mâncarea noastră. Nu sutn o persoană egoistă, dar m-am supărat atunci când am vrut să iau ceva și acel lucru nu mai era. Încă de la începutul relației i-am zis soțului meu că nu-mi place comportamentul pe care îl are sora lui, nu e prima oară când ea se comporta ca și când i se cuvine totul. Nu mă înțelegeți greșit, îmi iubesc și apreciez rudele, dar uneori chiar nu respectă anumite limite”, a fost confesiunea făcută de femeie pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au dat dreptate miresei și au criticat atitudinea lipsită de respect a cumnatei.