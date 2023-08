Ce a putut să facă o soacră, după ce i-a dăruit norei sale un cadou. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat

O tânără a dezvăluit ce a putut să îi facă soacra sa, la scurt timp după ce i-a oferit un cadou. Dezvăluirile au ajuns virale.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie, după ce soacra ei i-a făcut un cadou. După ce a primit darul a urmat ceva cu totul și cu totul neașteptat. Supărată, femeia și-a luat inima în dinți și a povestit totul, încercând să afle ce părere au internauții despre cele întâmplate.

Se spune că una dintre micile bucurii ale vieții este să oferi celor dragi cadouri, însă o femeie a rămas fără cuvinte atunci când a realizat prin ce situație neașteptată este nevoită să treacă din cauza soacrei sale.

Iată mai jos mesajul publicat de femeie pe Reddit, ce a stârnit un val puternic de reacții:

„Sunt eu persoana rea fiindcă nu am vrut să dau bani în plus la cadoul pe care mi l-a făcut soacra și pe care nu l-am cerut niciodată?! Mi-a dăruit un aparat de făcut cafea și, înainte să plece de la noi, mi-a zis că trebuie să îi dau 24 de lire sterline înapoi. Am întrebat pentru ce și mi-a zis că planul ei a fost să dea 39 de lire pe cadou, însă cel mai ieftin aparat de cafea era 63 de lire sterline, așadar eu trebuie să dau 24 de lire înapoi, diferența pe care a pus-o ea pentru cadou”, a povestit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

„Mi-a mai zis că nu ar deranja-o să dea în plus pentru fericirea mea, însă e vorba despre ceva din principiu. I-am zis că sigur o deranjează, din moment ce mă pune să îi dau înapoi niște bani. Supărată, soacra mi-a zis că dacă eram politicoasă, atunci aș fi plătit. A plecat apoi. Mai târziu i-a dat soțului meu mesaj și i-a zis că ar putea să își ia cadoul înapoi, dacă nu îi dau 24 de lire înapoi. Mai mult decât atât, soțul crede că exagerez și că trebuie să îi dau soacrei diferența de bani. A spus că sunt egoistă și că era mai bine să rezolv lucrurile”, a mai completat tânăra, care a ales să își facă publică povestea pentru a cere părerea internauților.

Nu puțini au fost cei care au criticat soacra și au dat dreptate femeii.