O puștoaică de 18 ani, mândră de mama ei, care lucrează ca escortă: ”Face bine altor oameni!”

Maria Rose, o adolescentă în vârstă de 18 ani, s-a arătat mândră nevoie mare de mama ei, Charlotte Rose, care lucrează ca escortă de la vârsta de 17 ani.

Femeia, în vârstă de 38 de ani, a câștigat premiul ”British Erotic Award for Sex Worker of the Year”, în 2013, iar acum fiica ei s-a arătat mândră de jobul mamei ei.

Citește și: Escorta care primește până la 8000 de lei la întâlnirile cu persoanele cu dizabilități. Ce se întâmplă de fapt acolo

”Pur și simplu am fost mândră de ea, m-a făcut să zâmbesc pentru că am ștut că face bine altor oameni și am acceptat mereu asta.”, a mărturisit Marie, care a știut cu ce se ocupă mama ei încă de când avea 12 ani.

Charlotte a povestit că mulți dintre clienții ei au dizabilități. De asemenea, ea a devenit prima oară cunoscută în presa britanică în anul 2016, când s-a culcat cu Mohammed Abad, un bărbat cu un penis bionic.

Citește și: Bărbatul a angajat o escortă sexy și a chemat-o la apartament! Ce a pus-o să facă

Femeia a mărturisit, de asemenea, că inițial i-a spus fetei că ajută oamenii, după care i-a mărturisit chiar că întreținere relații intime cu unii bărbați, pe care-i taxează cu 100 de lire sterline pe oră, în timp ce cu alții stă doar de vorbă.

De cealaltă parte, însă, Maria a ales să-și îndrepte atenția spre o altă carieră. Acum, ea studiază să lucreze cu tinerii cu dizabilități.