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Peste 5.000 de turiști au plătit pentru o croazieră în Bahamas, dar au ajuns în Canada. Ce s-a întâmplat în timpul călătoriei

Mii de turiști au avut parte de o experiență total neașteptată, după ce vacanța lor a luat o întorsătură radicală. Deși au plecat într-o croazieră spre Bahamas, destinația finală a fost Canada. Iată s-a întâmplat în timpul călătoriei!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 12:33 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 13:02
Peste 5.000 de turiști au plătit pentru o croazieră în Bahamas, dar au ajuns în Canada | arhivă
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Nava Oasis of the Seas a plecat din New Jersey pe 18 octombrie, iar călătoria trebuia să dureze șapte zile și să le ofere turiștilor o escapadă tropicală în Bahamas.

Planurile au fost însă date peste cap de vremea furtunoasă, care a determinat compania să redirecționeze vasul spre Halifax, în provincia canadiană Nova Scotia.

Croaziera spre Bahamas, schimbată în ultimul moment. Pasagerii au fost luați prin surprindere

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, nava Royal Caribbean pe care se aflau a fost nevoită să își schimbe traseul, iar destinația finală a devenit Canada.

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Pasagerii au aflat despre modificarea planurilor cu doar câteva ore înainte, iar unii dintre ei s-au trezit în situația de a nu avea haine potrivite pentru temperaturile scăzute.

Marie Durning, o femeie din New Jersey, a povestit pentru presa străină cum a reacționat soțul ei atunci când au aflat despre modificarea itinerariului.

Femeia a explicat că nu era complet nepregătită pentru frig, însă îi lipsea un accesoriu important.

O turistă a devenit virală după ce a aflat că vacanța se va desfășura în Canada

Schimbarea neașteptată a stârnit reacții și în mediul online. Actrița Mikayla Iverson a publicat pe Instagram un videoclip în care și-a exprimat nemulțumirea după ce a aflat că excursia familiei sale nu va mai avea destinația inițială.

Filmarea a fost realizată pe aeroportul din Newark, iar mesajul său a strâns aproximativ 1,4 milioane de vizualizări.

Potrivit relatărilor publicate de presa americană, turiștii au fost informați că nu vor putea coborî de pe navă în timpul șederii în port. Astfel, vacanța pe care o planificaseră în Bahamas s-a transformat într-o experiență cu totul diferită de cea pentru care plătiseră.

Printre pasageri se aflau și persoane din Canada, pentru care schimbarea destinației a însemnat o întoarcere neașteptată în propria țară.

Nicholas Meli, din Toronto, a declarat că a fost dezamăgit de situație, mai ales după ce a parcurs un drum lung alături de familie pentru a se îmbarca în New Jersey.

„Sunt foarte dezamăgit. Eu sunt deja din Canada și îmi doream să merg în Bahamas”, a mărturisit acesta.

Ce despăgubiri au primit pasagerii de la compania de croaziere

Pentru a compensa neplăcerile provocate de schimbarea traseului, Royal Caribbean le-a oferit pasagerilor bani și vouchere de călătorie.

În ciuda nemulțumirilor, au existat și turiști care au încercat să privească lucrurile dintr-o perspectivă diferită și să se bucure de experiența neașteptată.

Dwayne Hicks, un cetățean din Philadelphia, a explicat că a încercat să îi încurajeze pe cei din grupul său să lase supărarea deoparte înainte de îmbarcare.

„Având în vedere că am cheltuit o sumă frumușică pentru această călătorie, le-am spus tuturor să își verse frustrările înainte de a urca pe vas, pentru că, odată ajunși la bord, nu vreau să mai aud nicio plângere”, a povestit Dwayne Hicks.

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