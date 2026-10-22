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O româncă a primit două mașini și 300.000 de dolari de la un influencer. Ce l-a convins să o ajute

Un influencer celebru i-a făcut o surpriză de proporții unei românce, în America. Femeia urma să plece în țară și a reușit să o găsească pentru a-i face cadou două mașini și 300.000 de dolari. Cei doi s-au văzut pentru prima dată în urmă cu câțiva ani, atunci când românca i-a vândut flori.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 18:37 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 18:58
Românca și Togi s-au văzut pentru prima dată în urmă cu doi ani | Captură YouTube
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O florăreasă româncă s-a trezit cu două mașini cadou și un cec în valoare de 300.000 de dolari din partea unui influencer. Cel care i-a făcut surpriza este Togi, influencer și streamer american, în vârstă de 23 de ani.

Românca și Togi s-au văzut pentru prima dată în urmă cu doi ani

Togi a văzut-o pentru prima dată pe româncă în urmă cu doi ani, atunci când a cumpărat flori de la ea.

Femeia i-a spus că vinde firul cu 10 dolari, iar influencerul a cumpărat câteva flori de la ea, însă s-a întors, după trei luni, și a cumpărat toate florile, oferindu-i 12.000 de dolari, deși femeia ceruse 160 de dolari.

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Florăreasa româncă a primit două mașini și 300.000 de dolari de la influencer

Togi ar fi vrut să o ajute, însă nu ar mai fi dat de ea. Influencerul ar fi spus că oferă și recompensă celui care îl ajută cu informații. Cei doi s-au revăzut în acest an, atunci când influencerul i-a oferit două mașini și un cec în valoare de 300.000 de dolari.

Togi i-a făcut cadou una dintre mașinile florăresei, iar cealaltă mașină este pentru fiica ei. Streamerul ar fi vrut să o ajute, după ce ar fi aflat că femeia ar trebui să plece din România. Florăreasa ar fi urmat să fie deportată din SUA.

„Acum nu mai trebuie să fii imigrantă nicăieri”, i-a spus influencerul femeii.

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