O româncă a primit două mașini și 300.000 de dolari de la un influencer. Ce l-a convins să o ajute

O florăreasă româncă s-a trezit cu două mașini cadou și un cec în valoare de 300.000 de dolari din partea unui influencer. Cel care i-a făcut surpriza este Togi, influencer și streamer american, în vârstă de 23 de ani.
Românca și Togi s-au văzut pentru prima dată în urmă cu doi ani
Togi a văzut-o pentru prima dată pe româncă în urmă cu doi ani, atunci când a cumpărat flori de la ea.
Femeia i-a spus că vinde firul cu 10 dolari, iar influencerul a cumpărat câteva flori de la ea, însă s-a întors, după trei luni, și a cumpărat toate florile, oferindu-i 12.000 de dolari, deși femeia ceruse 160 de dolari.
Florăreasa româncă a primit două mașini și 300.000 de dolari de la influencer
Togi ar fi vrut să o ajute, însă nu ar mai fi dat de ea. Influencerul ar fi spus că oferă și recompensă celui care îl ajută cu informații. Cei doi s-au revăzut în acest an, atunci când influencerul i-a oferit două mașini și un cec în valoare de 300.000 de dolari.
Togi i-a făcut cadou una dintre mașinile florăresei, iar cealaltă mașină este pentru fiica ei. Streamerul ar fi vrut să o ajute, după ce ar fi aflat că femeia ar trebui să plece din România. Florăreasa ar fi urmat să fie deportată din SUA.
„Acum nu mai trebuie să fii imigrantă nicăieri”, i-a spus influencerul femeii.
Citește și: Un influencer s-a urcat pe o țestoasă de mare protejată, în timp ce aceasta își depunea ouăle. Imaginile au stârnit revoltăCum să scapi de gândacii urât mirositori care intră în casă toamna. Greșeala pe care să nu o faci când îi găsești...