Un influencer din Ucraina și partenera sa au stârnit un val de reacții pe internet după ce s-au filmat în timp ce s-au urcat pe o țestoasă de mare care ieșise pe plajă pentru a-și depune ouăle.

Un influencer s-a urcat pe o țestoasă de mare protejată, în timp ce aceasta își depunea ouăle. Imaginile au stârnit revoltă | Captură Instagram nypost/ Shutterstok

Vadym Oleynik, în vârstă de 32 de ani, este influencer de fitness și se declară campion la calisthenics. El se afla în vacanță alături de partenera sa, Olena Kravchenko, medic estetician, potrivit nypost.com.

Incidentul s-a petrecut în Ras al Hadd, Oman, o zonă cunoscută pentru numeroasele țestoase marine care vin pe țărm pentru a-și depune ouăle. Deși în apropiere se aflau voluntari de mediu care monitorizau zona, cuplul nu a ținut cont și a interacționat cu una dintre țestoase.

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Imaginile au provocat reacții dure pe internet

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Imaginile postate ulterior pe rețelele de socializare îi surprind pe cei doi cum se pun, pe rând, pe carapacea țestoasei, în timp ce aceasta își depunea ouăle, potrivit nypost.com.

IMAGINILE AICI:

La un moment dat, influencerul poate fi văzut ținând în mână o țestoasă abia ieșită din ou, în timp ce încerca să își păstreze echilibrul pe carapacea țestoasei adulte.

„Ce oameni bolnavi!”, a scris un utilizator pe platforma X, în timp ce o altă persoană a spus că animalul a fost „abuzat pentru amuzamentul lor” și că cei doi ar trebui sancționați, potrivit sursei citate mai sus.

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Între timp, organizația italiană de conservare Biologicamente a criticat modul în care a fost gestionată situația, susținând că o structură de mediu care funcționează profesionist nu ar permite voluntarilor sau turiștilor să se așeze pe carapacea unei țestoase pentru a face fotografii.

Ulterior, Autoritatea de Mediu din Oman a transmis că acțiunile celor doi au încălcat legislația privind protecția faunei sălbatice. Potrivit presei locale, citate de nypost.com, autoritățile au anunțat că au luat „măsurile legale necesare” împotriva persoanelor implicate.

De asemenea, au apărut și informații potrivit cărora cuplul ar fi fost reținut, însă ele nu au fost confirmate. Între timp, influencerul a continuat să posteze pe rețelele de socializare fotografii din vacanță, mai relatează sursa citată.

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Influencerul și-a cerut scuze

Vadym Oleynik și-a cerut scuze pentru comportamentul său. Influencerul a susținut că nu a intenționat să rănească țestoasa și că nu cunoștea regulile privind protejarea animalelor.

„Nu am văzut regulile. Am făcut o greșeală și îmi cer scuze tuturor”, a declarat el, citat de nypost.com.