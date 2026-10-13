Romina, o româncă de peste 40 de ani, a renunțat la viața din România și s-a mutat în Cipru! A luat bilet doar dus și nu regretă

Romina Nicoară a luat o decizie importantă fără să stea pe gânduri. Iată la ce a renunțat și ce a câștigat de când s-a mutat în Cipru.

Romina Nicoară a decis la 42 de ani să se mute în Cipru, iar de atunci nu se mai uită înapoi.

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Romina Nicoară a luat bilet doar dus spre Cipru și nu regretă decizia

Romina Nicoară a povestit totul pe rețelele de socializare. Aceasta a mărturisit că nu se gândea vreodată să părăsească România, cu toate acestea acum trăiește în Cipru și nu are de gând să se mai întoarcă în țara natală.

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„Prima dată am ajuns întâmplător în Cipru, cumva din greșeală. Am zis: <<Hai să mergem undeva unde este cald și putem să facem baie.>>

Și am venit în Cipru în luna mai anul ăsta, după care am venit din nou în iunie, pentru că am zis: <<Nu, e prea frumos locul ăsta, trebuie să mai venim o dată în iunie.>> Știam că în iulie și august este foarte cald, foarte aglomerat. Așa că a doua oară când am venit în iunie, imediat după ce am ajuns acasă mi-am spus că eu aici vreau să trăiesc.

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N-a trecut cred că nici o lună până când mi-am cumpărat biletele, doar dus de data asta, înspre Cipru, pentru data de 22 septembrie. Și am avut practic la dispoziție aproximativ două luni să-mi pun toate lucrurile în regulă în țară, să-mi caut variantele de locuit aici în Cipru și așa mai departe.

Și exact așa cum am plănuit, în data de 22 septembrie, am început noua mea viață în Cipru”, a spus ea entuziasmată.

Romina a fost întrebată de mulți de motivul din spatele deciziei și cum de a ales tocmai Cipru, iar răspunsul ei pare a fi unul foarte simplu: „Pentru că e prima țară pe care am vizitat-o în care eu m-am simțit acasă. Și cu adevărat aici mă simt acasă.”

A fost sinceră și a mărturisit că nu știe să explice de ce simte în acest fel, însă locul pe care l-a ales îi dă o stare de împlinire sufletească: „Pentru mine, Cipru este un colț de rai.”

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Românca mai adaugă faptul că nu are până în acest moment vreo nemulțumire în privința locului în care a decis să se mute: „Eu cred că peste tot în lumea asta există lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Important este ca tu, cu energia pe care o ai, cu ceea ce vrei să construiești și așa mai departe, să fii focusat înspre ceea ce vrei să obții.”

Romina consideră că vremea ca fiind unul dintre motivele principale pentru care se simte atât de bine în Cipru, însă nu uită nici de oameni sau peisaje: „Cred că poți să construiești totul dintr-o energie mult-mult mai prielnică.”

„Pe scurt, ăsta e motivul pentru care eu am ales Cipru și pentru care m-am hotărât instant să plec din țară. Și până acum cred că este cea ai bună decizie pe care am luat-o!” a concluzionat ea.

Românca a dorit să îi încurajele la final pe cei care stau pe gânduri când vine vorba de o astfel de decizie: „Vă încurajez să vă ascultați inima!”