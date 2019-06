O șopârlă a fost găsită într-o caserolă de zmeură din supermarket. Ce s-a întâmplat după cu reptila

O șopărlă a fost găsită accidental de o clientă a unui supermarket, într-o caserolă de zmeură. atunci când își făcea cumpărăturile.

Nu ar fi fost atât de neobișnuit să observi un mic gândac care se plimbă printre produsele proaspete, dar o șopârlă vie este cu siguranță o descoperire neașteptată.

Laura Johnson, din Basildon, Essex, își făcea cumpărăturile de la un supermarket din apropierea ei, atunci când a văzut șopărla maro înăbușindu-se într-unul din boabele suculente de zmeură.

Reamintindu-și momentul, clientula a explicat: „Am fost abordată de un client care a luat-o și a fost îngrijorat de faptul că a pățit ceva, am lăsat-o unui supraveghetor. Nu pot decât să sper că nu a fost rănită”.

Nu este clar cum a ajuns în caserola cu zmeură sau cum a ajuns șopârla pe rafturile din supermarket, însă Sainsbury spune că are procedee pentru a "preveni aceste surprize scalabile" - dar cel puțin reptila a rămas bine hrănită în aventura sa și a făcut.

Un purtator de cuvant al supermarketului a raspuns situatiei spunand: „Investigăm cu furnizorul nostru. Suntem recunoscători clienților și colegilor din magazinul nostru East Mayne, care au organizat colectarea șopârlei de către RSPCA” (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

După ce șopârla a fost colectată de către RSPCA, ea a fost transportată la spitalului South Essex Wildlife o clinică de salvare, reabilitare și consiliere publică, aflată chiar în afara satului Orsett, Essex.

Spitalul se ocupă de o gamă largă de animale sălbatice rănite, orfane sau bolnave, inclusiv bursuci, veverițe, cerbi, lebede, broaște, șerpi, așa că șopârla nu era ceva neobișnuit.

Sue Schwar, care a format South Essex Wildlife Hospital în 1995, a declarat că șopârla a fost verificată la spital și are o stare bună de sănătate, deși l-au păstrat la spital pentru câteva zile pentru a se asigura că mănâncă bine.

Odată ce personalul a fost mulțumit de starea șopârlei, unul din voluntarii spitalului sa oferit să-i ofere o locuință permanentă, așa că l-a adoptat. Noul proprietar a fost descris ca un "pasionat de reptile", iar cu experiența lui de lucru în spitalul de animale sălbatice este cu siguranță în mâini bune.

Sigur aceștia s-au împrietenit deja, iar posibil că proprietarul l-a inconjurat cu zmeură pentru a-l face să se simtă ca acasă.