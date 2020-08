103 anișori. Două Războaie Mondiale. Două pandemii. Stră-străbunica Margareta a spus care este secretul longevității! „Trebuie să îți interzici un singur lucru!” Foto

Spre sfârșitul anilor 1930, pentru Margaret Walton a avut loc una dintre cele mai frumoase întâmplări din viața ei – l-a cunoscut pe soțul ei, Harry, în timpul unei vacanțe pe care a petrecut-o pe insula Man.

Cum s-a bucurat Margaret Walton de viață și care este secretul longevității ei

După cum a povestit o fiică a ei, Margaret a bucurat viața familiei ei cu talentul ei la croitorie, fără de care copiii ei nu ar fi avut ce să îmbrace. În plus, și-a încântat familia cu bunătăți culinare și a iubit muzica, ascultându-i mai ales pe Bing Crosby și pe Perry Como.

„Sunt recunoscătoare pentru viața pe care am avut-o! Am trăit vremuri în care oamenii au suferit mult, dar viața te testează. Când mă uit în urmă, nu aș putea fi mai mulțumită de ceea ce am reușit în viață”, a spus ea.