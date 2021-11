O tânără a condus mașina nouă ore doar ca să facă o descoperire care a marcat-o, legată de iubitul ei. „Am găsit totul în baie”

Femeia a făcut o descoperire uluitoare legată de iubitul ei, după ce a condus mașina nouă ore ca să meargă să îl vadă. Aveau o relație la distanță și erau împreună de aproape un an. Iată ce s-a întâmplat, așa cum a povestit ea pe TikTok, conform Daily Star.

Ce a descoperit tânăra legat de iubitul ei

Femeia a publicat pe TikTok mai multe filmulețe despre cum a descoperit că iubitul ei o înșela. Nu cu o femeie, ci cu mai multe. Ba mai mult decât atât, una dintre acele femei urmează să nască.

„Când ești într-o relație la distanță și conduci nouă ore ca să mergi să îți vezi iubitul, iar el uită să îndepărteze toate dovezile care îl incriminează”, a spus ea, în timp ce s-a filmat la el în baie arătând produsele pentru femei pe care le-a găsit acolo.

Tânăra a mai explicat că cei doi au început să vorbească pe Tinder, când erau amândoi în Atlanta, iar el s-a mutat ulterior în Florida. O dată pe lună, ea mergea la el acasă pentru două săptămâni, împreună cu copiii ei.

„Am ajuns în jur de 1 dimineața acolo. Copiii dormeau, am făcut duș. Când să îmi pun periuța de dinți la loc, dau peste o altă periuță de dinți roz. Nu m-am gândit la cine știe ce din prima, dar până la urmă ceva m-a făcut să încep să caut în restul lucrurilor și așa am găsit o grămadă de alte produse pentru femei”, a spus ea.

Până să se întâmple acest lucru, femeia susține că a mai găsit un tip de șampon dedicat femeilor, însă nu și-a pus prea multe semne de întrebare. Când a găsit însă și o loțiune de corp, abia atunci a realizat că ceva chiar nu este în regulă.

Când a încercat să îl confrunte, bărbatul i-a spus ba că produsele sunt ale lui, ba că sunt ale unei prietene. Până la urmă, acesta a mărturisit adevărul: că s-a văzut cu altcineva și că femeia este însărcinată în trei luni. Totuși, i-a cerut acesteia să rămână împreună.

Tânăra a declarat că a avut un moment de ezitare: „Nu știu ce altceva aș putea să fac în afară de a pleca de lângă el. Aproape că am fost în șoc, am fost împreună aproape un an. A fost ca un tată pentru copiii mei, am fost conectați emoțional”.

Când a aflat că bărbatul are, de fapt, mai multe partenere, nu doar una, femeia a decis să îl părăsească definitiv.