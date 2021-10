O tânără a dat deoparte covorul și a descoperit o ușă secretă în podea, chiar sub pat. Peste ce a dat când a deschis-o

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o tânără pe nume Addison Cassel. Femeia se afla într-o cameră a unui motel împreună cu bunica sa. La un moment dat, în timp ce privea podeaua, aceasta a observat că sub pat covorul este tăiat.

Curioasă din fire, Addison Cassel a decis să vadă despre ce este vorba. A ridicat mocheta și a descoperit că în parchet se afla, de fapt, o ușă secretă. Când a ridicat bucata de lemn, tânăra a avut parte de o surpriză de proporții.

O femeie a ridicat covorul și a descoperit o ușă secretă în podea, pe care a deschis-o

Cazarea la un motel este o variantă mult mai accesibilă financiar, dacă e să comparăm cu hotelul. În anumite țări, persoanele care nu își permit pe moment o chirie sau se află temporar într-un oraș preferă să se cazeze la un motel. Este și cazul tinerei Addison Cassel, care stătea în cameră împreună cu bunica sa.

Citește și: În dormitor mirosea urât și tinerii au decis să renoveze. Când au privit sub covor, aceștia au făcut o descoperire neașteptată

La un moment dat, privirea ageră a făcut-o să-și dea seama de faptul că pe podea se află un covor cu o anumită secțiune tăiată. Dornică să vadă despre ce este vorba, tânăra a ridicat bucata de mochetă și a dat cu ochii de ceea ce părea să fie o ușă secretă. A ridicat trapa și a descoperit, chiar sub patul său din motel, o încăpere întunecoasă.

Folosindu-se de lanterna de pe telefonul mobil, cele două femei au încercat să vadă ce se află ascuns în interior. Camera secretă era goală, cu excepția unor mici pânze de păianjen.

„Eram în patul meu de la motel atunci când am văzut tăietura din covor. Eu și bunica am ridicat mocheta și ușa secretă și am descoperit o cameră, sub camera noastră”, a explicat tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Citește și: O mamă a montat camere de supraveghere în dormitorul bebelușului, dar când a privit imaginile a descoperit un lucru bizar

Surprinsă din plin de cele descoperite și dornică, desigur, să împărtășească și cu alții cele aflate, Addison Cassel a filmat totul și a publicat clipul video pe pagina sa de TikTok. În scurt timp, filmarea a devenit virală și a adunat mai bine de paisprezece milioane de vizualizări într-un timp destul de scurt. Așa cum era de așteptat, numeroși internauți din întreaga lume au reacționat și s-au întrecut în tot felul de presupuneri, inspirate din scenariile unor filme horror sau de suspans.

Dornică să afle mai multe informații, Addison Cassel a sunat la recepție ca să întrebe la ce folosește această cameră secretă. Potrivit tinerei, cei de la motel au părut destul de iritați de întrebare și i-au oferit o explicație destul de vagă: camera permite accesul la conducte.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express