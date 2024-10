O tânără a găsit un bilet tulburător în dulapul tatălui ei care s-a stins din viață subit. Ce secret bine păstrat a descoperit

Tânăra făcea curățenie în casa tatălui ei care s-a stins din viață pe neașteptate atunci când a găsit un bilet ascuns în spatele dulapului. A devenit și mai contrariată când a văzut ce mesaj conține acesta, de fapt.

O tânără a avut surpriză uriașă când a descoperit un bilet de la tatăl ei recent decedat. Nu mică i-a fost mirarea când a dat peste un bilet, scris pe un ton destul de amenințător, care dădea de înțeles că ar conține un fel de secret sau un fel de informații secrete. Aceasta a filmat totul și a povestit totul în mediul online.

Ce a putut să găsească o tânără ascuns în dulapul tatălui ei care s-a stins din viață subit. Biletul care a tulburat-o

În descrierea videoclipului postat pe contul ei de TikTok, aceasta a scris „Tatăl meu a murit pe neașteptate și, în timp ce făceam curățenie în casa lui, am găsit acest bilet de rău augur ascuns chiar în spatele dulapului”.

Acesta a fost momentul în care internauții deja au început să își facă tot felul de gânduri legate de potențialul conținut al unui astfel de bilet. În timp ce unii s-au gândit că ar putea fi mărturisire pe patul de moarte sau chiar primul indiciu care să conducă la o mare avere ascunsă pe undeva, fata a dezvăluit mesajul mult mai tulburător.

Pe exteriorul biletelui scria: „Nu citiți decât dacă vreți să știți răspunsul”, după care aceasta a explicat: „Tatăl meu a fost un om simplu, direct. Muncitor și cinstit, așa că asta nu-i stă deloc în fire. Îngrijorată pentru că ce e asta?!”.

În ciuda tutror speculațiilor, în bilet era, de fapt, vorba despre „codul Cracker Barrel”, care se referă la un pazzle captivant. Provocarea este destul de simplă, cel puțin în aparență, dar se poate dovedi extrem de dificilă.

Pentru a-l încerca, luați o tablă triunghiulară cu 15 găuri tăiate în ea, apoi puneți 14 popice într-o gaură, lăsând o gaură goală în partea de sus. Jocul constă în a termina cu cât mai puține popice rămase, iar regulile se aseamănă cu cele de la jocul de dame. Și asta este ceea ce a găsit tânăra când a deschis biletul ascuns în dulapul tatălui ei care s-a stins din viață pe neașteptate.

Desigur, acesta conținea și soluția problemei. Oamenii au reacționat imediat în comentarii.

„Gluma tatălui de pe lumea cealaltă. Ce legendă”, a scris cineva.

Un atul și-a amintit de propria situație și a povestit: „Tatăl meu avea un bilet de loterie fals amestecat cu cele adevărate și am zis „70.000 $!!!!!” Apoi am citit textul cu litere mici și am ieșit afară și l-am aruncat”.

În urma nenumăratelor reacții pe care le-a primit la videoclipul inițial, aceasta a mers să cumpere jocul pentru a testa metoda tatălui ei decedat. Ulterior, ea a revenit cu un nou clip.

