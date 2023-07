Un bărbat renova casa când a găsit un bilet ascuns în perete. I-a luat urma celei care l-a scris, dar nu se aștepta la ce a urmat

Un constructor care se afla la locul de muncă a găsit un bilet din 1975 ascuns într-unul dintre pereți. Curios să alfe cui îi aparține a urmat „indiciile”, dar descoperirea făcută a uimit pe toată lumea.

O zi normală la locul de muncă s-a transformat într-o adevărată „anchetă” pentru un constructor. În timp ce renova, el a găsit un bilet ascuns în perete, vechi de 1975. El a urmat indiciile lăsat în scrisoarea care a supravițuit timpului și a fost surprins să ajungă la fosta propritară care îl scrisese pe vremea când avea doar 14 ani.

Potrivit unilad.com, aceasta „absolut șocată” când bărbatul care renova casa copilăriei sale a reușit să o găsească datorită acesti bilet. În 1975, Stephanie Poit locuia cu familia ei în casă din satul Green Valley, Illinois.

Aceasta a fost dintre cele cinci fete care a locuit acolo cu părinții ei din 1986 până când a plecat la facultate. Cu toate acestea, ei au continuat să stea acolo până în 2002, dar o parte din ei a rămas „veșnic” acolo, datorită biletului său, ascuns în peretele sufrageriei.

La distanță de 20 de ani, Dakota Mohn, noua rezidentă a început să renoveze casa, ca parte a unei lucrări de restaurare în urma unui incendiu.

Vorbind cu Journal Star, el a explicat: „Echipa mea era acolo, demolând sufrageria din față a casei. Curățăm resturile și când m-am uitat în sus și am văzut inscripții pe perete cu „Notă”.

Pentru a se asigura că biletul ei nu se va pierde în timp, Stephanie scrisese cuvintele pe tencuială „Notă 9/29/1975”, alături de o săgeată care indica o gaură din perete, descoperită la o altă renovare.

„Mi-am scos teelefonul și am făcut o poză și am văzut biletul într-o striclă. L-am scos și am citit. Era ca și cum această fată de 14 ani stătea acolo vorbind cu noi, ne-am întors în timp aproape jumătate de secol, în acel moment, a adăugat bărbatul.

Scrisul lui Stephanie spune: „Pentru oricine găsește asta: astăzi este 29 septembrie 1975. Numele meu este Stephanie Herron. Locuiesc aici cu mama, tatăl meu (Earnest), Becky și Valerie.

Gerald Ford este președinte. Doamna Lay este vecina noastră. Mama este însărcinată și copilul urmează să nască în curând. Din câte știm, această casă a fost făcută în 1872. Renovăm casa.

Illinois Central Railroad se află în partea de vest a casei. Locuim aici de 8 ani. Tatăl meu lucrează la Chicago Northwestern Railroad. Green Valley are aproximativ 650 de locuitori. Eu am 14 ani, Val are 16 și Becky 12.

Sper să fii fericit în această casă. Steph

PS: Numele mamei mele este Rose Herron. Este asistentă medicală. Lucrează la azilul de bătrâni Hopedale. S-a născut în Nebraska. Este o mamă foarte bună”.

Impresionat de ce a descoperit, el a decis să distribuie biletul în mediul online, în speranța că o va găsi pe cea care l-a scris cu mult timp în urmă. Povestea a devenit rapid virală pe TikTok și, în cele din urmă, a ajuns la Stephanie, care acum are 61 de ani.

„Am fost șocată, absolut șocată, când am auzit de bilet. Sincer, am uitat total de el. Viața continuă, anii trec... Nu-mi vine să cred cât de mult i-a impresionat pe oameni. Am primit mesaje de la oameni care îmi amintesc de mine când locuiam în Green Valley. A fost un loc bun pentru a crește.

Și primesc mesale de la oameni pe care nu îi cunosc, profesori mulți dintre ei, care sunt inspirați să-și pună elevii să facă același lucru acum. Hei, cred că sunt o senzație pe Facebook. Totul este uimitor”, a declarat vechea locatară, Stephanie, potrivit aceleiași surse.

În plus, actualul proprietar al casei, Dylan Alig, plănuiește să-l înrămeze și să îl pună pe perete li mai mult, va scrie și el un astfel de mesaj pentru viitori locatari, pentru a păstra tradiția.