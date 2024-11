O tânără a pozat priveliștea din vârful muntelui, dar când a privit imaginea mai atent s-a îngrozit. Ce a observat în apropiere

Tânăra pasionată de fotografie pe film a vrut să imortalizeze momentul, însă după ce a developat poza s-a speriat. Lângă o construcție din apropiere o observat un detaliu straniu.

V-ați plimbat vreodată prin pădure și ați avut senzația că vă privește ceva? Ei bine, Duffy Springfield și partenerul ei au avut parte de o întâmplare de acest fel după ce au observat un detaliu straniu în fotograifia pe care au făcut-o în vârful unui munte din Panther, Virginia de Vest.

Ce a descoperit cuplul în fotografia realizată în vârful muntelui. Cei doi au cerut ajutorul internauților

Ajunși în vârful muntelui, cei doi au făcut o poză pentru a avea o amintire cu privelistea. Însă, atunci când au privit mai atenți fotografia, au descoperit înfricoșător ascuns lângă o construcție din apropiere.

Vorbind despre călătoria lor, care a avut loc în luna martie, Duffy a explicat că a văzut o „mână” atunci când a developat, în sfârșit, imaginile realizare în acea zi.

„Îmi place să fac fotografie pe film, iar eu și prietenul meu pregăteam un album cu cu toate fotografiile pe care le-am făcut, după ce le-am developat. „Atunci am văzut-o, nu sunt foarte sigură cum am observat-o, deoarece este un detaliu atât de mic”, a mai spus ea pentru Newsweek, citat de unilad.com.

„Amândoi am fost de acord că este straniu și chiar ni s-a părut că seamănă cu o mână. Sincer, am fost destul de entuziasmați când am văzut-o din cauza tuturor criptidelor despre care se spune că se află în munții din West Virginia. Chiar dacă nu este de fapt o mână, este o poveste amuzantă”, a mai adăugat aceasta.

Criptidele sunt creaturi mitice - sau cel puțin creaturi despre care se spune că există și au fost observate de oameni, dar nu există dovezi care să ateste aceste afirmații. Printre cele celebre în toată lumea se numără: Bigfoot, monstrul din Loch Ness și Yeti, dar se spune că și Virginia de Vest găzduiește o astfel de creatură.

Printre acestea se numără Mothman, o creatură înaripată de mărimea unui om cu ochi roșii strălucitori; Monstrul Flatwoods, o figură înaltă cu fața roșie și corpul verde; și Snarly Yow, o creatură canină care are, de asemenea, ochi strălucitori.

Hotărâtă să afle ce a văzut, de fapt, tânăra a postat pe Reddit: „Eu și prietenul meu nu prea știm ce să credem.

„Am mers într-un parc de stat din Virginia de Vest în afara sezonului, în conformitate cu paznicul parcului (și condițiile traseelor de drumeție) am fost singurii turiști din toată sătpămâna și am fost primii care au trecut pe acolo după destul de mult timp.

„Am făcut această poză în vârful muntelui. În spatele stâlpului nu ar fi trebuit să fie nimic, doar o râpă spre pădurea de mai jos. Nu se pare nouă? Sau asta chiar arată ca o mână”.

Cineva de pe platforma de socializare a întrebat-o cât de mare era structura de care „se ținea”, și ea a răspuns că era „înaltă de aproximativ 1,5 metri”.

„Ar putea fi o ciupercă, dar da, asta chiar arată ca o mână”, a comentat cineva.

În timp ce altul a adăugat: „Întoarce-te, e singura cale de a fi sigur. Altfel, te va bântui pentru tot restul vieții”.