O tânără de 25 de ani avea dureri de cap și a crezut că e de la alcool, dar medicii i-au dat un diagnostic crunt

O femeie în vârstă de 25 de ani a decis să meargă în oraș și să își serbeze ziua de naștere în club. Când a început să o doară capul, aceasta s-a gândit că poate e de la băuturile alcoolice consumate. Când a ajuns la spital, medicii i-au dat o veste cruntă.

Aceasta este incredibila situație de viață prin care a trecut Annebelle Moult. Când a împlinit 25 de ani, tânăra a decis să iasă în oraș cu prietenii. Era într-un club atunci când a început să aibă o durere de cap puternică și tânăra s-a gândit că este vorba, cel mai probabil, de o mahmureală dată de băuturile alcoolice pe care le consumase. A crezut că un somn bun o va face să se simtă mai bine. Când a început să aibă furnicături și dureri în picioare, femeia a plecat acasă, ca să se odihnească.

La un moment dat, chiar în timpul nopții, aceasta s-a trezit brusc din somn și s-a prăbușit pe podea, fără să se mai poadă mișca. Speriat, soțul ei a urcat-o în mașină și a dus-o de urgență la spital. Femeia din Long Crendon, Buckinghamshire (Marea Britanie) a fost supusă testelor și analizelor. Trei zile mai târziu, Annabelle și-a pierdut vederea și a paralizat de la miloc în jos.

Avea neuromielită optică, o boală rară în care sistemul imunitar afectează măduva spinării și nervii ochiului. Totuși, diagnosticul a venit abia la doi ani de la incidentul din club.

„Eram în club cu prietenii, mă distram. Am început să am o dure rede cap, de care nu am mai reușit să scao. Am început să nu mai văd bine și să am furnicături în picioare. Am plecat, am mers acasă și m-am culcat. La un moment dat, m-am trezit ca să merg la baie, dar m-au lăsat picioarele și am strigat la Danny, soțul meu, după ajutor. Am căzut, eram paralizată, nu mai puteam să-mi mișc picioarele”, a mărturisit Annabelle, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Medicii au început să-i aplice tratamente și, cu timpul, vederea i-a revenit. Totuși, femeia este nevoită să folosească un scaun cu rotile. Azi, tânăra încearcă să se bucure din plin de viață și reușește să ofere multora un adevărat exemplu de ambiție, curaj și voință. a

