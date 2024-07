O turistă s-a speriat atunci când a ajuns la locul de cazare din București, dar când a deschis ușa a rămas mască. Peste ce a dat

O turistă a înghețat de spaimă atunci când a ajuns la locul de cazare din București, dar când a deschis ușa a rămas mască. Peste ce a putut să dea, de fapt. Imaginile au devenit virale.

O tânără pasionată de călătorii a decis într-o zi să viziteze țara noastră și a închiriat un loc de cazare în București prin intermediul Airbnb. Când a ajuns la adresă și a văzut cum arată blocul, femeia a făcut ochii mari și s-a simțit ca și când ar fi făcut parte dintr-un film horror. Blocul vechi și interiorul clădirii au făcut-o să aibă fiori. Temătoare, aceasta a ajuns la apartamentul închiriat și a rămas mască atunci când a deschis ușa și a văzut cum arăta locul, de fapt!

Pe cât era de deprimant și de vechi exteriorul, pe atât de luminos și modern era interiorul camerei închiriate prin intermediul Airbnb.

Surprinsă de cele descoperite, aceasta a filmat totul și a publicat imaginile pe TikTok, acestea din urmă devenind virale.

Femeia, cunoscută în mediul online sub pseudonimul @Ms Garn Again, a reușit să viziteze de-a lungul timpului 54 de țări și 74 de orașe și are în prezent mai bine de 84 de milioane de vizualizări de la urmăritorii săi. Aceștia o apreciază pentru numeroasele trucuri și sfaturi pe care le oferă pentru a face călătoritul mai accesibil și mai plăcut tuturor.

Într-unul dintre clipurile realizate, femeia a demonstrat cum a reușit să obțină un bilet de avion către Dubai cu doar 88 de lire (echivalentul sumei de 520 de lei), economisind astfel suma de 500 de lire (adică aproximativ 3000 de lei).

Aceasta a dezvăluit faptul că a luat o cursă de avion cu 33 de lire sterline către Budapesta, iar de acolo a luat un avion direct către Dubai cu 55 de lire sterline. Practic, în total, ea a cheltuit 88 de lire sterline, față de 500 de lire, dacă ar fi zburat din Londra către Emiratele Arabe Unite, în Dubai.