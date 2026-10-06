Ora ideală pentru cină a fost dezvăluită. Cei mai mulți dintre noi fac o greșeală importantă înainte de culcare

Puțini știu care e ora ideală pentru cină și ce greșeală care ne afectează sănătatea facem mulți dintre noi.

Experții au dezvăluit ce se întâmplă când mănânci prea târziu seara | Shutterstock

Orele pentru mesele importante ale zilei sunt mai importante pentru sănătatea noastră decât cred mulți.

Potrivit Reader’s Digest, ora la care mâncăm seara influențează numeroase aspecte, de la calitatea somnului la greutate.

Potrivit celor mai recente date, majoritatea ia cine după ora 18, deși aceasta ar putea fi o greșeală importantă.

Experții au vorbit recent despre acest fenomen și la ce riscuri te expui dacă nu iei cina la ora ideală.

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Ora ideală pentru cină a fost dezvăluită

Potrivit CNN, ora la care mâncăm ar putea avea un impact asupra apetitului și, automat, asupra greutății noastre. Când vine vorba de creșterea în greutate, dieta e cel mai important aspect și există câteva trucuri simple care te pot ajuta.

Corpul funcționează pe baza unui ceas intern de 24 de ore, numit ritmul circadian. Acesta nu controlează doar starea de veghe și somnul, ci și modul în care procesăm hrana.

Secretarea melatoninei, hormonul care pregătește organismul pentru somn, e inhibată atât de lumină, cât și de consumul de alimente. Prin urmare, intervalul dintre cină și ora de culcare are un rol important, scrie The New York Times.

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Astfel, ora ideală pentru cină e determinată de programul tău de somn. Însă cercetările susțin că cina trebuie luată devreme, cu mult înainte de culcare. Datele confirmă că cina luată înainte de ora 18:00 reprezintă un beneficiu real pentru sănătate.

Mâncatul la ore târzii menține nivelul de insulină ridicat și întârzie eliberarea melatoninei. Când cinezi târziu, obligi organismul să deruleze 2 procese opuse în paralel. Respectiv să digere hrana și să gestioneze glicemia fix în momentul în care ar trebui să se relaxeze pentru somn.

Consumul unei mese consistente cu doar 1 sau 2 ore înainte de culcare afectează direct continuitatea somnului. Când te întinzi în pat cu stomacul plin, sistemul digestiv lucrează intens exact când organismul ar trebui să-și reducă activitatea.

Digestia crește nivelul de zahăr din sânge, insulina, activitatea metabolică și temperatura corpului, în condițiile în care corpul are nevoie să se răcească pentru a adormi.

De asemenea, la nivel hormonal, cortizolul (hormonul stresului) trebuie să scadă spre seară pentru a permite eliberarea melatoninei.

Mai mult, sensibilitatea la insulină atinge nivelul maxim dimineața și scade semnificativ seara. Prin urmare, aceeași farfurie cu mâncare va genera o creștere mult mai mare a glicemiei noaptea decât la prânz.

Cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins au demonstrat că o cină luată la ora 22:00 a crescut nivelul de glucoză de după masă cu aproximativ 18% comparativ cu aceeași masă luată la ora 18:00. Un studiu ulterior a arătat că menținerea stării de veghe până mai târziu nu anulează acest efect.

Ora la care iei cina are un impact semnificativ

Există mitul că nu mai trebuie să mâncăm după ora 18, pentru că am putea crește în greutate. În realitate, caloriile sunt aceleași, indiferent de ora la care sunt consumate.

Dar momentul din zi poate influența apetitul și, astfel, aportul caloric pentru cei care nu sunt atenți la acest aspect. Ca urmare, experții recomandă cina înainte de ora 18.

Un studiu realizat la University of Alabama at Birmingham a arătat că persoanele care au mâncat mai devreme în cursul zilei au slăbit semnificativ mai mult decât cele care au repartizat mesele pe un interval mai lung.

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De asemenea, o analiză din 2026 publicată în BMJ Medicine, ce a vizat peste 2.000 de participanți, a confirmat că mesele luate mai devreme oferă rezultate superioare în reducerea greutății și a nivelului de insulină.

În plus, mesele luate mai devreme controlează hormonii apetitului, ceea ce previne mâncatul excesiv noaptea.

Organismul uman a fost conceput pentru a asimila majoritatea caloriilor la mijlocul zilei, în jurul prânzului. Această dinamică s-a modificat odată cu industrializarea și mutarea populației la oraș, când masa principală la prânz a devenit complicată pentru programul de lucru din fabrici.

Munca în schimburi, de exemplu, e puternic asociată cu obezitatea, diabetul și ulcerul, tocmai din cauza mâncatului la ore pentru care nu suntem programați biologic.