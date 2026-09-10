Alimente considerate periculoase care s-au dovedit a fi benefice pentru organism. Ce produse sunt recomandate de experți acum

Mai multe alimente au fost considerate periculoase, dar acum s-au dovedit a fi benefice pentru organism.

Unele alimente considerate periculoase s-au dovedit a fi benefice pentru organism | Shutterstock

Recomandările nutriționale se schimbă relativ frecvent, pe măsură ce apar noi studii care uneori ne schimbă percepția asupra alimentelor.

Atunci când vine vorba de alimente sănătoase, există o dezbatere destul de aprinsă, scrie BBC News.

Există câteva reguli generale atunci când vine vorba de o dietă sănătoasă, dar când vine vorba de produse specifice, apar mai multe opinii.

De-a lungul anilor, percepția asupra unor alimente de bază s-a schimbat semnificativ.

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Alimente considerate periculoase care s-au dovedit a fi benefice pentru organism

Unele dintre aceste alimente de bază au trecut printr-o perioadă în care erau considerate nesănătoase, dar noi studii au scos la iveală faptul că au numeroase beneficii pentru sănătate, în funcție de modul în care sunt consumate, scrie The Independent.

Chiar dacă alimentul de bază e sănătos, modul în care e gătit poate schimba semnificativ valorile nutriționale și impactul asupra sănătății.

Ouă

Mult timp, ouăle au fost considerate dăunătoare pentru inimă. Un ou mare conține nu mai puțin de 185 mg de colesterol. Așa că se credea că aportul de colesterol alimentar contribuie la creșterea nivelului de colesterol din sânge.

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Însă, în ultimii 20 de ani, cercetările din domeniul nutriției și medicinei au arătat în mod repetat că, în cantități normale, colesterolul din alimentație are o influență foarte mică asupra nivelului de colesterol din sânge.

Experții în nutriție corectează acum informațiile despre ouă și alte alimente care conțin colesterol, precum ficatul de pui și fructele de mare. Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine, grăsimi sănătoase, precum și de vitamine și minerale.

Grăsimi (unt, ulei de cocos, grăsime animală etc)

Atunci când vine vorba de grăsimi, a existat o dezbatere considerabilă în ultimele decenii. Grăsimile nu trebuie să fie evitate, avertizează experții, pentru că sunt esențiale pentru protejarea celulelor din corp.

E importantă, însă, cantitatea de grăsimi pe care o consumi. Acestea au cel mai mare aport de calorii, în comparație cu proteinele și carbohidrații, scrie Harvard Health.

Un consum moderat e indicat și evitarea lor poate duce la probleme de sănătate semnificative.

Cartofi

În cazul cartofilor, modul în care sunt preparați contează foarte mult, scrie Cleveland Clinic. Cartofii au un indice glicemic ridicat, așa că sunt adesea puși în aceeași categorie cu alimentele preparate din carbohidrați rafinați și incluși pe lista alimentelor care ar trebui evitate. Însă cartofii sunt o sursă bogată de carbohidrați, vitamina C, unele vitamine din grupul B și oligoelemente.

Modul în care prepari cartofii schimbă caracteristicile amidonului. Gătirea și apoi răcirea cartofilor crește cantitatea de amidon rezistent pe care o conțin. Acest amidon rezistent se comportă apoi asemenea fibrelor alimentare, care „rezistă” digestiei în intestin și pot avea un efect pozitiv asupra bacteriilor intestinale.

Produse lactate

În ultimii ani, a apărut o nouă tendință pe Internet care susține că produsele lactate nu sunt sănătoase, dar datele din studii contrazic această perspectivă.

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Laptele, untul, iaurtul și brânza au fost cândva considerate alimente de bază în dieta multor oameni.

Printre aspectele pozitive ale produselor lactate se numără conținutul ridicat de proteine și calciu. Conținutul și tipul de grăsimi sunt importante atunci când alegem produse lactate, deoarece unele dintre acestea conțin cantități mari de grăsimi per porție, iar aceste grăsimi tind să fie bogate în grăsimi saturate.