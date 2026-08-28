Motivul neașteptat pentru care bărbații nu slăbesc. Ce îi împiedică să țină dietă

Experții au analizat de ce mulți bărbați nu slăbesc și motivul real nu are legătură cu vreo predispoziție biologică.

Experții au descoperit că bărbații au idei preconcepute atunci când vine vorba de slăbit | Shutterstock

Atunci când vine vorba de pierderea kilogramelor în plus, formula de bază e simplă și presupune 2 mari factori, respectiv alimentația și mișcarea.

Multe dintre mesajele legate de aspect și o greutate „ideală” sunt axate pe femei, dar, cu succesul rețelelor de socializare, mulți bărbați au devenit mai preocupați de greutatea lor, scrie Daily Mail.

În acest context, apar din ce în ce mai multe studii care analizează un fenomen neobișnuit.

Deși nu există niciun motiv biologic pentru care bărbaților le-ar fi mai greu să slăbească și există chiar date care susțin că le-ar fi mai ușor, pentru că își pot crește mușchii mai rapid decât femeile, mulți dintre ei întâmpină o problemă neașteptată.

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Motivul neașteptat pentru care bărbații nu slăbesc

Potrivit unui nou studiu care a identificat motivele pentru care unii dintre ei întâmpină dificultăți atunci când încearcă să slăbească, un factor foarte important e faptul că bărbații consideră dietele ca fiind mai degrabă destinate femeilor. O idee eronată cu tentă misogină, dar una care le afectează sănătatea, susțin experții.

Cercetătorii au intervievat 24 de bărbați cu vârsta de peste 30 de ani despre experiențele lor în cadrul programelor de slăbit.

Aceștia au descoperit că bărbații consideră adesea dieta un lucru feminin și un „cuvânt negativ”, asociat cu restricțiile, sacrificiile și o voință considerabilă.

De asemenea, bărbații sunt mai puțin atrași de „cultura dietelor” și vorbesc mai rar de aspectul lor.

Evitarea cuvântului „dietă” în programele de slăbit i-ar putea încuraja pe bărbați să participe, sugerează cercetătorii. La fel ca prezentarea programelor sub forma unei competiții.

„În cazul bărbaților, dietele și procesul de slăbire sunt percepute, de regulă, într-o manieră negativă, din cauza experiențelor anterioare legate de efortul necesar și eșecul inevitabil,” au scris experții de la Anglia Ruskin University.

„Bărbații consideră dieta un domeniu feminizat, majoritatea inițiativelor fiind percepute drept „generice” și „restrictive”,” au continuat experții.

Problema e cu atât mai presantă în contextul în care mai mulți bărbați se confruntă cu obezitatea decât femeile. Potrivit NHS, aproximativ 70% dintre bărbații din Marea Britanie sunt considerați supraponderali sau obezi, comparativ cu 62% dintre femei.

Studiul a constatat că bărbații tind să considere dietele drept „programe drastice pe termen scurt”, dificil de urmat pe termen lung.

Mulți asociau dieta cu renunțarea la alimente sau la un stil de viață de care se bucură, ceea ce ar putea duce la o „atitudine rebelă” față de programele de slăbit.

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„Cum menționezi cuvântul dietă, toată lumea se gândește automat la restricții, restricții, restricții,” a declarat unul dintre participanți.

„Când mă gândesc să fac orice fel de restricții sau să țin dietă, o parte din mine se revoltă,” a continuat altul.

Bărbații au declarat că au avut cel mai mare succes în programele de slăbit atunci când schimbările alimentare erau organizate de partenerele lor sau când acestea îi susțineau. În același timp, potrivit altor studii, bărbații nu oferă aceeași susținere sau același ajutor partenerelor atunci când ele vor să slăbească.

„Soția mea mă ajută foarte mult, pentru că mă trage de mânecă atunci când încep din nou să mă îndrept spre gogoși,” a spus unul dintre bărbații implicați în studiu.

Un alt participant a povestit că partenera lui îi cumpără mere în loc de ciocolată și că „asta înseamnă jumătate din luptă”.

De ce vor bărbații să slăbească

Cercetătorii au descoperit că principalele motive pentru care bărbații vor să slăbească sunt legate de imaginea corporală și aspectul fizic. Mulți au vorbit despre rușinea pe care o simt sau despre faptul că își urăsc fotografiile.

Alții au invocat motive legate de sănătate, precum teama de un infarct.

O competiție prezentată într-o manieră atractivă, cu accent pe transformarea fizică și obiectivele estetice, i-ar putea convinge pe bărbați să participe la programe de slăbit, susțin experții.

„În general, bărbații au perceput dietele și procesul de slăbire într-o lumină negativă, recunoscând caracterul centrat pe femei al culturii dietelor,” susțin experții.

„Pentru a promova schimbări sustenabile ale stilului de viață în rândul bărbaților adulți, programele de slăbit ar trebui să pună accent pe simplitate, rezultate rapide, recompense timpurii și un nivel adaptat de competiție socială în jurul îmbunătățirii aspectului fizic,” continuă studiul.

Cercetătorii au sugerat, de asemenea, că inițiativele destinate cuplurilor ar putea fi deosebit de eficiente.

Participanții au considerat utilă și prezența unui partener sau a unui mentor care să îi susțină.

Un studiu anterior, realizat de aceeași universitate, a constatat că bărbații de vârstă mijlocie consideră că acumularea kilogramelor în plus eo consecință inevitabilă a înaintării în vârstă.

Un sondaj realizat în rândul bărbaților de peste 35 de ani a arătat că mulți dau vina pe responsabilitățile familiale și profesionale pentru creșterea în greutate.

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Aceasta duce, la rândul ei, la sentimente de descurajare și stimă de sine scăzută, însă bărbații manifestă o anumită resemnare față de kilogramele acumulate.

Mâncatul pe fond emoțional a fost considerat una dintre principalele cauze ale creșterii în greutate, însă interviurile au arătat că există puțină conștientizare a altor factori nutriționali, precum tipurile de alimente consumate și dimensiunea porțiilor.

„Există tendința de a uita cât de mult ne influențează stilul de viață, în special familia și locul de muncă, creșterea în greutate,” a declarat autorul principal, dr. Mark Cortnage.

„Această creștere în greutate are loc de-a lungul anilor și chiar al deceniilor, iar soluțiile alimentare pe termen scurt nu reușesc, prin urmare, să influențeze problemele comportamentale și de stil de viață mai profunde,” a continuat expertul.