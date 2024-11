Orașul care se va bucura de cel mai înalt brad de Crăciun din România. Câți metri are exemplarul și unde va putea fi vizitat

Cel mai mare brad de Crăciun din România se pregătește să îi aștepte atât pe cei mici, cât și pe cei mari pentru a face cele mai reușite fotografii din an! Iată unde va putea fi găsit și când se aprind luminițele!

Orașele din România și din întreaga lume au început să se pregătească de sărbătorile de iarnă, iar totul în jurul nostru pare să prindă contur.

De la luminițe vibrante, detalii de decor și până la cei mai frumoși brazi naturali și artificiali, totul pare să fie desprins dintr-un basm așa cum este și cel mai mare brad de Crăciun din România anul acesta.

Descoperă în rândurile de mai jos unde a fost amplasat, câți metri are și unde poate fi admirat iarna aceasta!

Câți metri are și unde va fi amplasat cel mai mare brad de Crăciun din România

Se pare că și în acest an centrul istoric al Brașovului va fi inima sărbătorilor de iarnă.

Cel mai mare brad natural a fost deja instalat în Piața Sfatului care a devenit un loc emblematic al iubitorilor sezonului festiv.

Anul aceta bradul de Crăciun din Brașov ajunge la uriașă înălțime de 29 de metri, cu 26 de metri vizibili deasupra asfaltului.

Potrivit Observator News, bradul cântărește nici mai mult, nici mai puțin de 17 tone și a fost tăiat dintr-o pășune din Poiana Brașov aflată sub adinistrarea locală.

Primăria Brașovului a fost responsabilă de asigurarea transportului și de montarea bradului natural atât de frumos și impunător, consolidând astfel tradiția locală care are loc în fiecare an.

Potrivit Playtech, reprezentanții Primăriei susțin că bradul nu este doar cel mai înalt brad de Crăciun natural din România de anul acesta, ci unul dintre cei mai mari care au fost vreodată expuși în istoria orașului.

Oamenii deja sunt curioși să vadă marele exemplar și vizitează Brașovul chiar înainte ca oficialul eveniment de aprindere a tuturor luminițelor să aibă loc.

„Pentru noi, acest brad reprezintă nu doar un simbol al sărbătorilor, ci și o oportunitate de a atrage turiști și de a promova Brașovul ca destinație de iarnă de neuitat. În fiecare an, Piața Sfatului se transformă într-un loc magic și suntem mândri că putem aduce în fața publicului un astfel de spectacol natural,” a precizat un reprezentant al Primăriei potrivit sursei citate anterior.

„Nu există loc mai potrivit pentru un brad de Crăciun decât Piața Sfatului, locul care, în perioada sărbătorilor, devine centrul spiritual al Brașovului. Credem că acest brad va aduce bucurie tuturor celor care vor trece pe aici,” a mai spus unul dintre organizatorii evenimentului.

Anul acesta ceremonia de aprindere a bradului are loc pe data de 29 noiembrie și va marca oficial începutul sărbătorilor de iarnă în orașul care an de an a strâns mii de oameni la târgul de crăciun.

Tema decorațiunilor din acest an se bazează pe un roșu rece și pe un alb în ton cald, iar pentru un moment au fost instalate firele metalice pe care vor fi montate beculețele din brad.

