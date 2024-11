Victoria Kjær Theilvig a devenit Miss Universe 2024. Cea mai frumoasă femeie din lume are doar 21 de ani

Miss Universe a fost câștigat de Danemarca! Descoperă în rândurile de mai jos cine este cea mai frumoasă femeie din lume!

Miss Universe 2024 şi-a ales câștigătoarea în urmă cu doar o zi, iar cea mai frumoasă femeie din lume provine chiar din Europa!

Tânăra care a câștigat anul acesta marele concurs are doar 21 de ani și a reușit să scrie istorie pentru Danemarca, țară care a câştigat competiția de frumuseţe pentru prima dată!

Descoperă în rândurile de mai jos cum a devenit tânăra din Danemarca Mis Universe 2024!

Victoria Kjær Theilvig a devenit Miss Universe 2024. Cum arată cea mai frumoasă femeie din lume la vârsta de doar 21 de ani

Cea de-a 73-a ediţie a concursului internaţional Miss Universe organizat în Mexico City a oferit un spectacol cu adevărat grandios plin de eleganţă, talent şi emoţie.

Regina serii a fost Victoria Kjaer, reprezentata Danemarcei, care a învins cele 129 de concurente din alte ţări, reușind să scrie istorie, dat fiind faptul că este pentru prima dată când Danemarca câştigă concursul de frumuseţe.

Potrivit news.ro, finala din acest an a cuprins un recital al lui Robin Thicke şi a fost găzduită de starul din „Saved by the Bell” Mario Lopez şi de fosta Miss Univers Olivia Culpo.

Spectacolul uluitor a început cu prezentarea a 30 de concurente, pe baza rezultatelor evenimentului preliminar de joi, care a inclus un concurs naţional de costume flamboaiante. Semifinalistele au defilat apoi în costume de baie, înainte ca 12 dintre ele să avanseze la prezentarea în rochii de seară, mai scrie sursa citată anterior.

Cele 5 finaliste au avut parte și de o provocare mai serioasă, în care au primit întrebări legate de diferite teme, precum leadership și reziliență.

Întrebată cum ar trăi diferit dacă nimeni nu ar judeca-o, câștigătoarea concursului a mărturisit că nu ar schimba nimic, motivând că mizează pe principiul „Trăiesc în fiecare zi”.

Tânăra de 21 de ani, este dansatoare de performanţă, antreprenoare şi avocată aspirantă, și a impresionat cu adevărat publicul atât cu frumusețea ei, cât și cu stilul său de viață și modul de gândire.

„Mă aflu astăzi aici pentru că vreau o schimbare, vreau să fac istorie, şi asta fac în seara asta” a răspuns aceasta după ce i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să lupte pentru visul lor indiferent de locul din care provin.

Iată momentul pe care o lume întreagă la urmărit cu sufletul la gură!

Pe locul 2 s-a clasat Chidimma Adetshina din Nigeria, iar pe locul 3 s-a aflat Maria Fernanda Beltran din Mexic.

Următoarele în clasament au fost: Suchata Chuangsri din Thailanda şi Ileana Marquez Pedroza din Venezuela.

Concurentele fiecărei ţari au fost selectate prin intermediul concursurilor locale care deţin drepturi locale de la Organizaţia Miss Universe mai scrie sursa citată anterior.

Iată câteva dintre cele mai frumoase imagini de la Miss Universe 2024!

