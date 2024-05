Patru oi au fost înscrise la școală pentru ca instituția să nu se închidă. Cazul de necrezut a avut loc în Franța

Maeguerite Duprés, Valériane Deschamps, Phil Tondus și John Deere sunt numele oilor care au fost înscrise în următorul an școlar! Iată cum s-a ajuns în această ipostază!

Pentru că în Franța numărul de elevi necesar pentru a garantarea următorului an școlar pentru cele cinci clase din comasarea a două școli de elevi este de fix 98, un grup de părinți revoltați au găsit o soluție de-a dreptul impresionantă pentru a salva clasa copiiilor lor.

Iată cum au recurs la gestul extrem de a înscrie patru oi la școală și ce s-a întâmplat cu animalele!

Patru oi au fost înscrise la școală pentru ca instituția să nu se închidă

Cazul uimitor a avut loc recent în Franța, acolo unde mai mulți părinți s-au decis să apeleze la o soluție inedită prin care să tragă un semnal de alarmă cu privire la copiii lor care ar putea rămâne fără clasă din cauza unei condiții impusă de Ministerul francez pe care ei au catalogat-o ca fiind absurdă.

„Am căzut de pe scaun. În prezent avem 94 de elevi, ne lipsesc 4 pentru a ajunge la pragul de 98 de înscriși care ar face posibilă salvarea uneia dintre cele cinci clase ale școlii”, este informația pe care a oferit-o primul magistrat al satului, Bertrand Janson în cadrul unui interviu acordat pentru RTL, făcând referire la faptul că o clasă ar putea fi eliminată din școală din cauza neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

Potrivit La République des Pyrénées, nerespectarea numărului ar fi dus automat la închiderea uneia dintre cele cinci clase.

„Nici primarii, nici părinții nu au fost de acord. Am protestat inițial, dar nu am primit niciun răspuns din partea guvernului. Așa că am decis să folosim absurdul pentru a răspunde la o decizie absurdă”, a precizat Loïc Firtion, președintele asociației de părinți, într-o înregistrare video.

Potrivit Antena 3 CNN, decizia de a înscrie cele patru oi la școală a fost luată doar pentru ca numărul de elevi să ajungă la 98, așa cum impune Ministerul francez al Educației.

Astfel, pentru a reuși să salveze clasa de elevi propusă spre eliminare, organizatorii inițiativei au considerat că este necesar să dea nume oilor și să le înscrie cu dosar.

Maeguerite Duprés, Valériane Deschamps, Phil Tondus și John Deere sunt cele patru oi care au fost aduse în curtea școlii, fiind alese cu un scop subtil al părinților.

„Ei (inspecția academică, NDLR) ne numără copiii ca pe oi, așa că am ajuns la limita absurdului înregistrând patru oi pentru a avea numerele noastre la începutul anului școlar”, a declarat Elodie, mama a doi copiii care merg la școala din Moselle și vicepreședinte al asociației de părinți din localitate, pentru RTL.

Cele patru oi au petrecut o zi întreagă în curtea școlii, iar copiii s-au bucurat la maxim de experiență.

„Sunt noii noștri prieteni ca să nu se închidă orele. Sunt foarte buni!” a spus Lola, în vârstă de 4 ani, la radio.

După ce primarul a declarat oile la Educația Națională, transmițându-le dosarele, mamiferele s-au întors înapoi la stână, iar oamenii așteaptă cu sufletul la gură un răspuns favorabil din partea ministerului cu privire la desființarea clasei.

