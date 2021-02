Pielea Palomei Lira nu are tratament nicăieri în lume. De ce arată așa fața tinerei de 23 de ani

”Copilăria mea a fost cu probleme, pentru că nu știau copiii ce am. Mă întristam și veneam la mama și bunica și le povesteam și întotdeauna mă calmau.”

”Prin câte a trecut, eu zic ca e o adevărată luptătoare,” a declarat mama Palomei, Sandra. ”Doctorul a aflat că am o sarcină dificilă și a vrut să inducă avortul, dar am zis că nu vreau și că o să-i fac față. A zis că se va naște copilul cu malformații. Am zis să fie cum o fi. Oamenii vorbesc, dar mie nu-mi pasă. E în viață și merge.”

”Oamenii care au aceeași condiție genetică, după ce mi-am făcut tatuajul, au început să mă întrebe dacă am avut vreo reacție sau alergie, și dacă pot să își facă și ei,” a continuat Paloma despre tatuajele sale. ”Le-am zis că nu am avut nicio reacție sau alergie, nici n-au dispărut. Dar le spun că e relativ, depinde de piele. Chiar dacă e aceeași condiție, pielea poate să respingă sau să reacționeze.”

”Am început să mă machiez când aveam vreo 9 ani. Obișnuiam să iau machiajul mamei și să-l încerc,” a declarat Paloma. ”Îmi plac cel mai mult iluminatorul, tușul și genele. Folosesc orice tip de brand și orice tip de machiaj, nu am avut vreodată vreo reacție.”

Citește și: A fost poreclit “Omul șopârlă” după ce și-a despicat limba și umplut corpul de tatuaje. Cum arăta Erik Sprague înainte

Întrebată de ce vede atunci când se uită în oglindă, Paloma a spus că vede ”o Paloma mândră, căreia nu trebuie să-i fie frică de nimic, sau să îi pese de opinia cuiva. O paloma care poate face orice vrea ea.”

”Indiferent de ce condiție aveți, indiferent de orice, asta nu te poate opri să faci ce vrei, ce-și place și ce simți în inima ta. Nu trebuie să te dai bătut, trebuie să încerci în continuare, să nu-și pese de opinia altor persoane,” a încheiat tânăra de 23 de ani care are o boală genetică atât de rară, încât nu există tratament pentru ea nicăieri în lume.