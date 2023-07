Dena Daniels, căci despre ea este vorba, și-a îndeplinit visul de a deveni păpușa Barbie și de a avea o casă complet roz. Află din rândurile de mai jos povestea ei!

Povestea femeii care s-a ambiționat să devină păpușa Barbie la 54 de ani. Are propria cutie pentru păpuși în care îi place să stea | Foto | Captură Tiktok/denadanielle_designs

O bunică din America trăiește cel mai frumos vis „Barbie”, după ce toată viața ei a adorat acest model de păpuși, potrivit mirror.co.uk. Ea susține că s-a jucat cu păpușile până când a fost luată peste picior, pentru că este prea bătrână.

Însă, în cele din urmă, femeia în vârstă de 54 de ani a decis că e timpul să își trăiască visul dintotdeauna și să devină chiar ea păpușa cu care s-a jucat mereu.

Dena Daniels „mănâncă, doarme și respiră roz” | Foto

Dena Daniels s-a săturat să trăiască pe placul altora, luându-și inima în dinți și decorându-și casa visurilor sale. De la halatul în care stă și până la ceașca din care bea cafeaua, toate sunt roz! În plus, femeia și-a vopsit inclusiv hainele roz, precum ne arată și în clip:

„Eram preocupată de aprobarea oamenilor și de a-i mulțumi pe cei din jurul meu, în special pe bărbați. Însă, într-o zi, m-am trezit și m-am gândit că nu voi mai întineri niciodată, așa că vreau să fac ce îmi place, fără să îmi mai pese de ce cred ceilalți. Întotdeauna am iubit-o pe Barbie, încă de când eram mică. Însă, m-am jucat cu Barbie până când am fost luată peste picior și ironizată.”, a povestit femeia, care a mai adăugat că: „Odată ce am început, nu m-am mai putut opri din a folosi lucruri roz.”

Femea în vârstă de 54 și mamă a doi copii are inclusiv o cutie pentru păpuși în care îi place să stea pe parcursul zilei.

Cu toate că atunci când a început transformarea, femeia avea un partener, între timp, acesta a părăsit-o. În schimb, Dena Daniels susține că nu și-a „proiectat” casa pentru a o împărți cu un „Ken”:

„Când m-am mutat în casă, mă întâlneam cu cineva, dar am decis să nu îmi mai trăiesc viața mulțumindu-i pe alții. Nu e că un bărbat nu s-ar simți bine aici, doar că eu nu mai vreau un bărbat. Cu toate că sunt deschisă relațiilor romantice, casa mea nu este un loc pentru a găzdui bărbați!”, a mai adăugat ea, citată de sursa menționată mai sus.

Femeia în vârstă de 54 de ani este recunsoscută pe stradă drept „Barbie”

Dena Daniels susține că lumea de pe stradă o strigă „Barbie sau „doamna roz”, iar cutia ei de păpuși devine o adevărată senzație în cartier, în special în preajma Hallooween-ului, căci toate fetițele vor să pășească în interior:

„De Halloween, deschid cutia pentru copiii din cartier. Fetițele înnebunesc, cred că este destul de magic pentru ele, așa că le las să intre și am bomboane roz și gustări pentru toată lumea. Acesta este modul prin care vreau să mă exprim. Nu fac rău nimănui, ci doar îmi exprim sufletul.”, a mai adăugat femeia, citată de mirror.co.uk.

Femeia speră ca prin ceea ce face să inspire și alte femei să își urmeze inima și să nu se mai lase influențate de ce spun sau cred oamenii.