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Povestea satului din Grecia de unde își are originile fondatorul Bulgari. Cum a ajuns un meșter să creeze un imperiu al luxului

Puțini știu că imperiul de lux Bulgari (Bvlgari) a fost pornit de un meșter argintar care provenea dintr-un sat din Grecia aflat la o înălțime de 1.200 de metri.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 14:30 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 17:02
Puțini știu de unde provine fondatorul imperiului de lux Bulgari | Shutterstock
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Sotirios Voulgaris a fost creatorul grec al brandului Bulgari, una dintre cele mai celebre mărci de bijuterii din lume în prezent.

Voulgaris a fost singurul dintre cei 11 copii ai familiei care a supraviețuit și a dus mai departe tradiția de familie.

Pasiunea pentru bijuterii a început cu bunicul său, Constantin, care a fost vânzător ambulant în satele din Epir.

Cum a ajuns un meșter argintar să creeze un imperiu al luxului

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Voulgaris s-a născut în satul grecesc Kalarites în martie 1857 și și-a început cariera ca bijutier în orașul Paramythia (Epir, Grecia). Părinții săi au fost George Voulgaris și Eleni Strougari, scrie Neo Magazine.

Talentul de a crea bijuterii din aur și argint a fost moștenit de Sotiris, care, împreună cu tatăl său, a deschis un magazin în Paramythia.

În acea perioadă, Paramythia și alte sate din regiune se confruntau cu probleme din partea autorităților otomane care ocupau încă Epirul.

Incendierea repetată a satului și pagubele serioase aduse magazinului au obligat familia să se mute în Corfu și apoi la Napoli, în Italia.

La Napoli, familia și-a deschis primul magazin de bijuterii din aur. Cu toate acestea, nivelul ridicat al infracționalității din oraș a reprezentat o problemă majoră pentru marfa lor. După mai multe spargeri, au fost nevoiți să închidă.

În 1881, Sotirios Voulgaris și familia sa s-au mutat la Roma. 3 ani mai târziu, în 1884, el și-a întemeiat compania și a deschis al 2-lea magazin pe Via Sistina. Pe măsură ce afacerea a luat avânt, Voulgaris a decis să schimbe numele într-unul mai italienesc. Astfel, brandul a devenit Bulgari, scrie Greek City Times.

Magazinul de pe Via Sistina a fost ulterior înlocuit de actualul magazin de referință Bulgari de pe Via dei Condotti, deschis în 1905 de Voulgaris cu ajutorul celor 2 fii ai săi, Constantino și Giorgio.

După moartea lui Giorgio în 1966, fiul său Gianni a condus compania în calitate de director executiv asociat împreună cu verișoara sa Marina, președinte și CEO al Bulgari la începutul anilor 1970. În aceeași perioadă, Bulgari și-a deschis primele sedii internaționale la New York, Paris, Geneva și Monte Carlo.

În 1984, nepoții lui Sotirio, Paolo și Nicola Bulgari, au fost numiți președinte, respectiv vicepreședinte ai companiei. Nepotul Francesco Trapani a fost numit CEO.

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Obiectivul lui Trapani de a diversifica activitatea companiei a început la începutul anilor 1990 odată cu lansarea liniei de parfumuri Bulgari. Sub conducerea lui Francesco, compania s-a impus ca un brand de bunuri de lux recunoscut în întreaga lume.

În 1995, compania a fost listată la Bursa Italiană și a înregistrat o creștere a veniturilor de 150% între 1997 și 2003.

La 6 martie 2011, grupul francez de lux LVMH a anunțat achiziționarea Bulgari printr-o tranzacție în valoare de 4.3 miliarde de euro , cea mai mare ofertă făcută vreodată de LVMH pentru o altă companie.

Familia Bulgari și-a vândut pachetul majoritar de acțiuni de 50.4% în schimbul a 3% din acțiunile LVMH. A devenit astfel a 2-a cea mai mare familie acționară din cadrul LVMH, după familia Arnault.

Fondatorul Bulgari s-a născut într-un sat din Grecia

Kalarites e un sat construit în lanțul muntos Pind, despărțit de o vale abruptă de satul său geamăn, Syrrako.

Acolo încă se păstrează tradiții vechi, printre fântânile și podurile de piatră, morile de apă și străduțele pietruite, scrie All Over Greece.

Syrrako și Kalarites sunt singurele sate care păstrează această arhitectură neschimbată, ambele fiind declarate așezări tradiționale protejate.

Construite în secolul al XV-lea, satul a avut succes chiar și când se afla sub control otoman, ceea ce a dus la o creștere a populației.

Economia locală s-a bazat inițial pe creșterea animalelor, iar ulterior pe comerț și producția industrială de țesături din lână și produse zootehnice. Țesăturile erau folosite pentru confecționarea diferitelor articole de îmbrăcăminte, însă mantalele impermeabile au fost cele care le-au consacrat.

În acea perioadă, negustorii din Syrrako și Kalarites călătoreau în Europa. Vindeau cantități mari din faimoasele lor mantale de lână lucrate manual către cele mai mari centre comerciale din Marea Mediterană și Marea Neagră.

Mantalele erau extrem de căutate și, conform tradiției, chiar și armata lui Napoleon a fost aprovizionată cu o cantitate impresionantă de astfel de pelerine. În acea perioadă, satul s-a dezvoltat enorm.

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Syrrako și Kalarites au fost singurele sate din Epir care au participat la Revoluția Greacă încă din primii ani.

În timpul acelei perioade, satul a fost jefuit și ars de către turci, iar locuitorii l-au părăsit încercând să își salveze viețile. Localnicii s-au întors în anul 1825 și au reconstruit, într-o perioadă în care s-a născut și Voulgaris.

Dar puțini știu că fondatorul celebrului brand Bulgari și-a început aici viața și a învățat meșteșugul care l-a consacrat la nivel mondial. În ziua de azi, Syrrako și Kalarites sunt zone turistice apreciate.

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