Un rubin record de 11.000 de carate a fost descoperit. Ce valoare fantastică ar avea

Un rubin record de 11.000 de carate a fost descoperit în Myanmar, cu o valoare fantastică datorită mărimii sale.

Rubinele sunt unele dintre cele mai valoroase pietre din lume | Shutterstock

Rubinul record a fost descoperit în Myanmar și e unul dintre cele mai mari găsite în această țară vreodată.

Myanmar e recunoscut pentru producția de pietre prețioase, scrie Science Alert.

Președintele actual, Min Aung Hlaing, care a condus lovitura de stat, a fost fotografiat în fața pietrei prețioase, în biroul său.

Rubinul cântărește 2.2 kilograme și are o valoare considerabilă ca urmare a dimensiunii sale.

Descoperit în zona Mogok, rubinul e„excepțional de mare, rar și dificil de găsit”, a declarat noul guvern, susținut de armată, într-un comunicat.„Rubinul gigantic are o culoare roșu-mov cu tonuri gălbene și ar avea un grad de culoare de înaltă calitate.”

Deși e mai mic decât un rubin similar de 21.450 de carate găsit în aceeași zonă în 1996, piatra descoperită recent e mai valoroasă „datorită culorii, clarității și calității generale superioare”, a precizat guvernul.

Împărați, regi și lideri militari s-au luptat timp de secole pentru valea Mogok din regiunea Mandalay, unde sunt ascunse faimoasele pietre „sânge de porumbel”.

Rubinele din Mogok sunt cele mai scumpe din lume. Cele de cea mai bună calitate ajung la prețuri de milioane de dolari într-o industrie cunoscută pentru lipsa reglementărilor.

Myanmar e condus acum de o juntă militară după lovitura de stat din 2021 care a declanșat un război civil. Însă fostul lider militar Min Aung Hlaing a depus luna trecută jurământul ca președinte civil după alegeri sever restricționate.

Myanmar produce până la 90% din rubinele lumii, în principal din zonele Mogok și Mong Hsu. Pietrele prețioase, atât cele comercializate legal, cât și cele introduse ilegal pe piață, reprezintă o sursă importantă de venit pentru Myanmar.

Activiști pentru drepturile omului și organizații precum grupul britanic de cercetare și lobby Global Witness au cerut bijutierilor să înceteze achiziționarea de pietre prețioase provenite din Myanmar, deoarece această industrie a reprezentat timp de decenii o sursă esențială de venit pentru guvernele militare ale țării.

Rubinele sunt unele dintre cele mai valoroase pietre prețioase din lume

Rubinele sunt considerate unele dintre cele mai rare și valoroase pietre prețioase din lume. Fac parte din familia mineralului corindon, aceeași din care provin și safirele. Culoarea lor roșie e dată de prezența cromului, iar cele mai apreciate exemplare au nuanța intensă cunoscută drept „sânge de porumbel”. Acesta e un roșu profund, ușor fluorescent, specific în special rubinelor din Myanmar.

Această culoare e atât de rară încât poate crește valoarea unei pietre de câteva ori față de un rubin obișnuit de aceeași dimensiune.

Myanmar, în special valea Mogok, e considerată de peste 800 de ani sursa celor mai bune rubine de pe planetă. Unele dintre cele mai scumpe rubine vândute vreodată la licitație provin din această regiune și au depășit prețurile multor diamante rare.

Spre deosebire de diamante, unde dimensiunea joacă rolul principal, la rubine calitatea culorii factorul dominant în stabilirea valorii. Un rubin mare, dar cu o culoare slabă sau multe incluziuni, poate valora mai puțin decât unul mic cu o nuanță perfectă.

Rubinele naturale foarte mari sunt extrem de rare deoarece cristalul de corindon se formează în condiții geologice dificile, iar majoritatea pietrelor mari prezintă crăpături sau impurități vizibile.

În ceea ce privește valoarea, experții estimează o sumă uriașă. Chiar și rubine de 20-30 de carate de calitate excepțională s-au vândut cu peste 1 milion de dolari per carat la licitații internaționale.

Cel mai scump rubin vândut vreodată, Sunrise Ruby de 25.59 carate, a fost cumpărat în 2015 pentru aproximativ 30 de milioane de dolari.

Noul rubin din Myanmar are mii de carate, ceea ce îl plasează într-o categorie aproape fără precedent. Dacă o parte semnificativă a cristalului poate fi tăiată în pietre de calitate înaltă, valoarea totală ar putea ajunge la sute de milioane de dolari.