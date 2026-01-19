Antena Căutare
Home News Inedit O femeie și-a cumpărat niște cercei vechi la preț de chilipir, dar s-a ales cu o adevărată „comoară”! Ce a descoperit

O femeie și-a cumpărat niște cercei vechi la preț de chilipir, dar s-a ales cu o adevărată „comoară”! Ce a descoperit

O femeie și-a cumpărat niște cercei vechi la un preț extrem de mic, bucurându-se astfel de chilipir. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit peste ce „comoară” dăduse, de fapt.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 18:36 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 22:39
Galerie
Descoperă peste ce comoară a dat femeia, de fapt | Shutterstock

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie, la ceva timp după ce a decis să își cumpere niște cercei pentru o sumă extrem de mică. Ulterior, doamna a trăit o surpriză de proporții atunci când a aflat ce secret ascundea respectivele bijuterii. Întâmplarea a făcut rapid înconjurul lumii. Descoperă în rândurile de mai jos care era adevărata valoarea a cerceilor, de fapt.

O femeie și-a cumpărat niște cercei vechi la preț de chilipir, dar s-a ales cu o adevărată „comoară”! Ce a descoperit

Târgurile de obiecte vintage sunt foarte apreciate și aici poți găsi tot felul de obiecte, de la tablouri, mobilier și obiecte decorative până la bijuterii, fotografii, cărți și documente vechi.

O tânără a povestit cum mama ei a decis într-o zi să meargă la un târg de obiecte vechi și, acolo, printre numeroase alte lucruri, a descoperit o pereche de cercei ce i-a atras imediat atenția prin culoarea intensă a pietrelor de culoare turcoaz.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Un muncitor în construcții săpa în pământ atunci când a găsit o adevărată comoară! Peste ce a putut să dea, când a deschis sacul

Și, fiindcă prețul era extrem de mic, de doar un dolar (echivalentul a 4,3 lei), a decis să îi cumpere. I-au plăcut mult și, fiindcă era foarte mândră de achiziția ei, a decis să îi arate și fiicei sale. Când a profitat de aceast chilipir, bătrâna nu a realizat că pe bijuterie exista un marcaj specific pentru aurul de 18 karate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ulterior, când fiica i-a atras atenția, doamna cu pricina a decis să testeze bijuteriile și astfel a ieșit la iveală faptul că tocmai se alesese cu o pereche de bijuterii vintage în stil Victorian, cu piatră reală de turcoaz și aur de 18 karate, valorând aproximativ 3.330 de dolari, adică o reală „comoară”, judecând după prețul de achiziție.

Citește și: O femeie și-a ales un cadou din punga cumpărată de socru de la un magazin second hand. Peste ce „comoară” a dat

Se pare că locul de proveniență ar fi Italia anilor 50 sau 60.

imagine cu bijuterii expuse

Întâmplarea a fost dezvăluită pe Reddit și preluată ulterior de către cei de la mirror.co.uk. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au comentat calitatea deosebită a cerceilor respectivi și au felicitat femeile pentru această achiziție extrem de inspirată de la târgul de vechituri.

Cea mai mare epavă medievală descoperită vreodată. Ce dimensiune fantastică are navă și cum a rămas ascunsă până acum...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ! Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ!
Observatornews.ro Indianul erou din Craiova, răsplătit: donaţii pentru familia lui şi titlul de cetăţean de onoare Indianul erou din Craiova, răsplătit: donaţii pentru familia lui şi titlul de cetăţean de onoare
Antena 3 O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
SpyNews Marinela a dispărut fără urmă în Franța! Familia adolescentei de 14 ani este disperată Marinela a dispărut fără urmă în Franța! Familia adolescentei de 14 ani este disperată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cea mai mare epavă medievală descoperită vreodată. Ce dimensiune fantastică are navă și cum a rămas ascunsă până acum
Cea mai mare epavă medievală descoperită vreodată. Ce dimensiune fantastică are navă și cum a rămas ascunsă...
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
Temperatura ideală pentru birou ca toți angajații să fie fericiți. La cât trebuie setat termostatul
Temperatura ideală pentru birou ca toți angajații să fie fericiți. La cât trebuie setat termostatul
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia” Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor continuă să crească
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor... BZI
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani Jurnalul
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x