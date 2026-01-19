O femeie și-a cumpărat niște cercei vechi la un preț extrem de mic, bucurându-se astfel de chilipir. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit peste ce „comoară” dăduse, de fapt.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie, la ceva timp după ce a decis să își cumpere niște cercei pentru o sumă extrem de mică. Ulterior, doamna a trăit o surpriză de proporții atunci când a aflat ce secret ascundea respectivele bijuterii. Întâmplarea a făcut rapid înconjurul lumii. Descoperă în rândurile de mai jos care era adevărata valoarea a cerceilor, de fapt.

O femeie și-a cumpărat niște cercei vechi la preț de chilipir, dar s-a ales cu o adevărată „comoară”! Ce a descoperit

Târgurile de obiecte vintage sunt foarte apreciate și aici poți găsi tot felul de obiecte, de la tablouri, mobilier și obiecte decorative până la bijuterii, fotografii, cărți și documente vechi.

O tânără a povestit cum mama ei a decis într-o zi să meargă la un târg de obiecte vechi și, acolo, printre numeroase alte lucruri, a descoperit o pereche de cercei ce i-a atras imediat atenția prin culoarea intensă a pietrelor de culoare turcoaz.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Un muncitor în construcții săpa în pământ atunci când a găsit o adevărată comoară! Peste ce a putut să dea, când a deschis sacul

Și, fiindcă prețul era extrem de mic, de doar un dolar (echivalentul a 4,3 lei), a decis să îi cumpere. I-au plăcut mult și, fiindcă era foarte mândră de achiziția ei, a decis să îi arate și fiicei sale. Când a profitat de aceast chilipir, bătrâna nu a realizat că pe bijuterie exista un marcaj specific pentru aurul de 18 karate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ulterior, când fiica i-a atras atenția, doamna cu pricina a decis să testeze bijuteriile și astfel a ieșit la iveală faptul că tocmai se alesese cu o pereche de bijuterii vintage în stil Victorian, cu piatră reală de turcoaz și aur de 18 karate, valorând aproximativ 3.330 de dolari, adică o reală „comoară”, judecând după prețul de achiziție.

Citește și: O femeie și-a ales un cadou din punga cumpărată de socru de la un magazin second hand. Peste ce „comoară” a dat

Se pare că locul de proveniență ar fi Italia anilor 50 sau 60.

Întâmplarea a fost dezvăluită pe Reddit și preluată ulterior de către cei de la mirror.co.uk. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au comentat calitatea deosebită a cerceilor respectivi și au felicitat femeile pentru această achiziție extrem de inspirată de la târgul de vechituri.