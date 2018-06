Ea este SINGURA elevă din mediul rural cu nota 10 la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2018. Provine dintr-o familie modestă şi era considerată o persoană cu deficienţe mintale: "Nu mă las până nu îmi iese totul perfect"

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2018. Dacă la nivel naţional notele de anul acesta la Evaluarea Naţională au fost mai mici decât cele din 2017, iată că o elevă din Vaslui ne redă speranţa. Adolescenta este singura din mediul rural care a obţinut media 10, însă nu asta o face atât de specială

Scoala Gimnaziala Nr.1 din Stănileşti, judeţul Vaslui, se poate mândri cu Denisa Valentina Aeloaiei. Deşi provine dintr-o familie modestă iar în urmă cu mai bine de 10 ani nu a fost înscrisă la grădiniţă pentru că era considerată o persoană cu deficienţe mentale, eleva a reuşit să obţină nota maximă la Evaluarea Naţională.

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2018 . Denisa se numără printre cei şapte elevi din judeţul Vaslui care au obţinut media 10, deşi a rostit primele cuvinte abia la vârsta de 4 ani, toţi considerând la vremea aceea că fetiţa suferă de probleme mintale.

"Părinții mi-au spus de la început că trebuie ori să învăț, ori să am grijă de gospodărie. Eu am ales prima variantă. Sora mea a avut și ea o influență mare asupra mea. Când eram micuță avea grijă să îmi fac temele perfect, chiar dacă era vorba despre simple liniuțe. Am ajuns la doamna învățătoare care m-a ambiționat. Mi-am dezvoltat obiceiul de a face totul perfect. Nu mă las până nu îmi iese totul perfect", a povestit Denişa Valentina Aeloaiei, pentru Vremea Noua.

Acum, fata vrea să îşi continue studiile la Colegiul Naţional Cuza Vodă din Huşi şi visează să ajungă informatician.

"Vreau să merg la Matematică-Informatică pentru că îmi doresc să fiu programator, să lucrez pe partea de securitate computerizată. Cred că este o meserie frumoasă, bănoasă", a mai declarat aceasta, oferind un exemplu tuturor celorlalţi elevi.