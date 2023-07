Primăria care a vântul un apartament cu 723 de lei: „Este inadmisibil”. Ce s-a întâmplat cu femeia care a locuit cu chirie

Preşedintele PSD Braşov, senatorul Marius Dunca, a adus acuzații serioase primăriei orașului pentru că a vândut un apartament, deținut de municipalitate, la prețul de 723 de lei.

„În prezent avem o anchetă internă tocmai pentru a determina aceste aspecte. (...) De altfel, am dispus schimbarea modului în care RIAL formulează întâmpinările. O parte din motivele pentru care pierdem aceste procese se datorează şi modului în care RIAL afirmă că toate condiţiile sunt îndeplinite, că reclamantul are dreptul să cumpere şi că RIAL nu are nimic împotrivă", a precizat Coliban, scrie Click!.

