Un bărbat s-a mutat într-un apartament și credea că e singur, până a auzit zgomote. Ce se afla în locuință

Sofia Ajram a folosit platforma Twitter pentru a împărtăși povestea recentă despre mutarea fratelui ei într-un apartament nou.

Citește și: O femeie bănuia că soțul îi este infidel și a decis să ascundă un microfon în mașină. Nu și-a putut crede urechilor de ce a auzit

Se pare că, la scurt timp după sosire, acesta a făcut cunoștință cu unul dintre locuitorii clădirii: o pisică portocalie adorabilă, care a intrat direct în locuință, ca la ea acasă.

La scurt timp, bărbatul a aflat că pisica aparține unui vecin. Judecând după încrederea cu care a intrat, totuși, nu era prima dată când aceasta făcea o vizită în acel apartament.

Se pare că fostul ocupant al apartamentului a avut un aranjament cu pisica, pentru că aceasta se simțea ca acasă. Adevărul e că apartamentul a venit la pachet cu o pisică – iar fratele lui Ajram nu are niciun cuvânt de spus în această privință.

Din fericire, pe acesta nu l-a deranjat faptul că trebuie să-și împartă spațiul cu pisica, al cărei nume este Vermin. Ba mai mult, fratele lui Ajram și-a ținut familia la curent cu venirile și plecările animalului, semn că e încântat de companie.

„Avem o întreagă discuție în grup familiei, care se lăuda cu această pisică”, a scris Ajram pe Twitter, potrivit The Dodo.

Iată-l din nou pe Fermin, de data aceasta examinând noul mobilier pe care fratele lui Ajram l-a mutat, fără să știe însă că va fi pentru uzul lor comun.

Citește și: O femeie casnică s-a îmbogățit după ce și-a dat în judecată fostul soț. I-a cerut daune pentru că s-a ocupat de casă și familie

I’m obsessed 😭 his name is Vermin!! pic.twitter.com/0JGdrYVtQJ