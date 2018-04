Răsturnare de situație în cazul Alexandrei Kefren, tânăra și-a vândut virginitatea pe internet: ”Totul a fost o minciună” Cine s-a aflat în spatele acestui ”circ mediatic”

Alexandra Kefren, tânăra care a devenit cunoscută în toate colțurile lumii după ce și-a scos virginitatea la vânzare pe internet și ar fi fost ”adjudecată” de un om de afaceri din Hong Kong, s-a răzgândit. Acum, ea susține că "totul a fost o minciună".

Conform Metro.co.uk, femeia a povestit că a fost abordată pe rețelele de socializare de site-ul de matrimoniale Cinderella Escorts, care i-a propus să joace rolul unei fete care îşi vinde virginitatea, în schimbul unei sume de bani.

Ba mai mult, ea susține că i s-a promis expunere mediatică, dar și în dezvoltarea unei cariere în modelling. I s-a promis chiar și faptul că în cazul în care va accepta această propunere, familia ei din România nu va afla.

Acum, însă, copleșită de efectele negative ale declarațiilor pe care le-a făcut în urmă cu un an de zile, Alexandra a dezvăluit drama din viața ei: "Este greu pentru mine, am făcut o depresie, am fost la terapie", a povestit ea.

De cealaltă parte, însă, portalul Cinderella Escorts neagă acuzaţiile că licitația a fost falsă, dar confirmă, însă, că Alexandra nu s-a întâlnit niciodată cu omul de afaceri din Hong Kong.

Anul trecut, Alexandra Kefren, 18 ani, a anunţat că găsit un cumparator: un om de afaceri din Hong Kong, care i-ar fi oferit 2,3 milioane de euro pentru o partida de amor. în realitate, lucurile au stat diferit.