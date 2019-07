Român bătut într-o gară din Italia

Un bărbat în vârstă de 42 se află în stare gravă la Spitalul de Arși din Borgo Trento- Verona. Potrivit presei italiene, românul a fost bătut cu cruzime în gara din localitatea Villafranca di Verona.

Victima a fost găsită de către un mecanic de locomotivă, luni dimineața. Bărbatul a fost dus la spital iar poliția a demerat o ancheta pentru a-i putea identifica pe agresori, pornind de la examinarea camerelor de luat vederi din incinta gării.

“Persoana are probleme cu alcoolul şi era în atenţia serviciilor sociale, care i-au oferit de mai multe ori posibilitatea de a domi în structuri adecvate, dar el a refuzat de fiecare dată”, potrivit publicației Corriere del Veneto.

La Villafranca di Verona locuieşte o comunitate bine integrată de români, formată din aproape 2.000 de cetăţeni înscrişi la Evidenţa Populaţiei.

Am aflat despre cazul românului bătut şi ars. Am vorbit chiar acum cu primarul din localitate, ştim numele românului, V., şi că locuieşte de mai mulţi ani la Villafranca. A încercat de mai multe ori să-şi găsească un loc de muncă, însă nu a avut o slujbă stabilă. Chiar în timpul mandatului meu de consilier, am încercat să-l ajut, însă e o persoană care nu acceptă ajutor, preferă să trăiască cu câţiva euro pe zi. Nu e o persoană agresivă” , a declarat Cătălin Mustațea, fost consilier la primăria Villafranca di Verona și reprezentant al comunității de români.