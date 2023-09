Românca de 100 de ani din Galați care i-a uluit pe medici. Care este starea de sănătate a acesteia

Medicii de la Spitalul Județean din Galați au fost surprinși de starea de sănătate a unei paciente în vârstă de 100 de ani.

O femeie de 100 de ani a avut nevoie de o intervenție medicală, după ce s-a împiedicat în baie și și-a rupt piciorul. Ea a fost operată cu succes la Secția de Ortopedie și Traumatologie de la Spitalul Județean din Galați.

Medicii au fost uimiți de starea acesteia de sănătate. Bătrâna „nu are osteoporoză şi are oasele neconforme vârstei”. Descoperirea acestui lucru i-a uluit pe toți.

Care este starea de sănătate a femeii în vârstă de 100 de ani ce i-a uluit pe medici

Potrivit adevărul.ro, doamna Gica Butunoi, în vârstă de 100 de ani, a fost internată la Spitalul Județean din Galați în urma unui accident casnic, iar acum are nevoie de recuperare pentru a se pune pe picioare.

Aceasta și-a fracturat femurul, iar medicii au fost nevoiți să intervină chirurgical. Operația a fost dificilă, din cauza vârstei pacientei.

Cu toate acestea, intervenția a fost un succes, iar medicii au declarat uimiți că starea de sănătate a bătrânei este foarte bună, subliniind faptul că „nu are osteoporoză şi are oasele neconforme vârstei”.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Galați, dr. Cristian Onișor, a declarat că: „În secţia Clinică Ortopedie şi traumatologie a fost internată din 11.09.2023 o pacientă în vârstă de 100 de ani, împliniţi în data de 06.09.2023, cu diagnosticul fractură femur stâng în urma unui accident casnic. Pacienta a fost operată efectuându-se osteosinteza, fixarea fracturii cu placă specială şi şuruburi. În prezent, are o stare generală foarte bună şi va fi externată la domiciliu, urmând perioada de recuperare. De remarcat în cazul acestei paciente este că are o stare foarte bună, faptul că nu are osteoporoză şi are oasele neconforme vârstei. Pacienţii de această vârstă se întâlnesc foarte rar în evidenţele unităţii şi trăim un sentiment de satisfacţie şi bucurie astăzi, când pacienta părăseşte spitalul.”

Doamna Butunoi este pregătită pentru recuperarea medicală. Aceasta a fost externată marți, 19 septembrie.

„Acum mă simt bine, ca om așa, dar să văd ce fac cu piciorul. (...) Eu am fost casnică și am făcut mereu gimnastică, pe covor. (...) Cum făceam la școală”, a declarat calmă femeia.

Aceasta a fost filmată în timp ce răspundea la întrebările unui reprezentant al spitalului. Ea a dat dovadă de luciditate și încredere în propriile forțe și nu i-a lipsit zâmbetul de pe chip.

Femeia a povestit cum a ajuns la spital, dar și de ce este într-o stare atât de bună.

„Am ieșit din baie, m-am împiedicat și mi-am rupt piciorul”, spune ea foarte simplu și deloc speriată de situația în care s-a aflat.

Aceasta a recunoscut că dintotdeauna a făcut gimnastică acasă. Acest lucru menținându-i sănătatea de invidiat. De asemenea, a ținut să de-a câteva sfaturi pentru femeile din ziua de azi.