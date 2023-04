Cea mai bătrână femeie care a apărut pe coperta unei reviste de modă. Are 106 ani și o poveste impresionantă de viață

Apo Whang-Od este cea mai în vârstă femeie care a apărut pe coperta Revitei Vogue. Editorul șef al revistei a declarat că membrii redacției au votat ca artista tatuatoare în vârstă de 106 ani să apară pe coperta numărului de aprilie pentru a încuraja cultura filipineză și diversitatea.

„Am simţit că ea reprezintă idealurile noastre despre ceea ce este frumos în cultura filipineză. Credem că conceptul de frumusețe trebuie să evolueze și să includă fețe și forme diverse și incluzive. Ceea ce sperăm să vorbim este frumusețea umanității”, a spus Valdes, redactorul sef al Revistei Vogue Filipine.

Imaginile cu apariția ei în revista de modă se pot vedea aici.

Înainte de apariția lui Whang-Od în Vogue Filipine, recordul pentru cel mai vechi model de copertă Vogue a fost deținut de actrița Judi Dench, care a apărut pe coperta British Vogue în 2020, la vârsta de 85 de ani.

Apo Whang-Od, singura femeie din generația ei care a învățat să tatueze și o face și în ziua de azi

Apo Whang-Od a devenit artistă tatuatoare la frageda vârstă de 15 ani. Ea este prima și singura femeie care a îmbărțișat această meserie. În tradiția lor, această artă poate fi transmisă doar rudelor de sânge, astfel că, Whang-Od – cunoscută și sub numele de Maria Oggay, a „furat” această meserie de la tatăl ei când mergeau împreună prin satele de lângă casa lor pentru a tatua simbolurile sacre bărbaților.

Dacă bărbații erau tatuați pentru a trece un anumit prag din viața lor, femeile, pe de altă parte, erau tatuate pentru fertilitate și înfrumusețare. Femeile mai în vârstă tatuate din Kalinga spun adesea că atunci când mor, nu-și pot lua mărgelele și aurul cu ele în viața de apoi. Ei au doar marcaje pe corpul lor.

În acele zile, femeile nemarcate erau considerate imperfecte, nedorite. Una dintre cele mai durabile ullalim, o formă de poezie epică care este cântată de satul Bard, este povestea eroului războinic Banna care se îndrăgostește de frumoasa Lagunnawa. În povestea pre-colonială, trupurile lor tatuate sunt celebrate ca insigne de onoare, bogăție, frumusețe și curaj, Scrie Vogue.

Apo Whang-Od este cea mai în vârstă persoană din generația sa: „Sunt singura care mai trăiește și care încă își face tatuaje”

Apo Whang-Od locuiește în satul montan Buscalan, la aproximativ 15 de ore nord de Manila, în provincia Kalinga.

Este considerată cea mai veche mambabatok din țară sau „tatuatorul tradițional Kalinga” și astăzi, are clienți din întreaga lume care vin special la ea pentru un astfel de tatuaj. Tatuajele pe care ea le creează sunt realizate cu un băț de bambus, un ghimpe dintr-un copac pomelo, apă și cărbune care au fost câștigate de războinicii Butbut indigeni. Mare parte dintre clienții ei sunt turiști care caută modele geometrice de semnătură, scrie CNN.

„Vestită ca ultima mambabatok a generației sale, ea a imprimat simbolurile tribului Kalinga – semnificând putere, curaj și frumusețe – pe pielea a mii de oameni care au făcut pelerinajul la Buscalan”, a declarat Vogue Filipine într-o postare pe social media, potrivit CNN.

La rândul ei, artista le-a învățat arta tatuajukui pe nepoatele sale, asta pentru că ea nu are copii. Femeia se mândrește cu faptul că este una dintre cele mai longevive persoane din cercul ei. Ea spune că toți cei care s-au tatuat nu mai sunt printre lumea celor vii de multă vreme. Deși are o vârstă înaintată, Apo Whang-Od nu are gând să se „pensioneze”. Ea spune că atâta timp cât va mai vedea bine, va continua să tatueze.

„Prietenii mei care și-au făcut tatuaje au murit cu toții. Sunt singura care mai trăiește și care încă își face tatuaje. Dar nu mă tem că tradiția se va sfârși pentru că (eu îi antrenez) pe următorii maeștri de tatuaje. Tradiția va continua atâta timp cât oamenii continuă să vină să-și facă tatuaje. Mă voi opri odată ce viziunea mea va fi neclară​”, a declarat Whang od pentru CNN Travel în 2017.

