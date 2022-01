Ross Tomkins, bărbatul diagnosticat cu menopauză la 44 ani. Medicii au rămas uimiți. Cum e posibil

Când a fost la medic și a prezentat simptomele pe care le avea, Ross Tomkins nu a fost crezut de specialiști care i-au spus că totul e doar în imaginația lui și că e imposibil să fie la menopauză, de vreme ce aceasta este specifică femeilor.

Ross se plângea de faptul că are pierderi de memorie, se simte obosit și are dureri ale încheieturilor. După ce a încercat să îi convingă pe medici de simptomele pe care le avea, aceștia l-au supus pe bărbat la mai multe teste și au observat că are un nivel scăzut de testosteron.

Ross Tomkins a spus că suferă de andropauză

Prin urmare, termenul de “menopauză la bărbați” ar putea fi unul pe care mai mulți bărbați l-ar putea folosi dacă se identifică cu aceste probleme de sănătate.

Ross, din Ponteland, lângă Newcastle Upon Tyne, a suferit ani de zile de pierderi de memorie, dureri osoase și oboseală, dar a pus toate acestea în seama faptului că este tatăl a doi copii. El a găsit ca principală scuză programul său încărcat, împărțindu-și timpul între viața de familie și locul de muncă.

Citește și: Femeia care și-a născut propriul nepot. Cum e posibil. Ea a dorit să își ajute fiica și ginerele

La vârsta de 30 de ani, el a primit de la un medic din Londra suplimente cu iodine și a început un tratament cu testosterone. Astfel, în scurt timp, Ross a reușit să vadă o îmbunătățire a stării sale de sănătate și a nivelului de energie.

După ce a treuct printr-o perioadă îndelungată în care nu a știut cu ce afecțiune se confruntă, acum bărbatul dorește să ajute și alți bărbați care trec prin aceeași situație ca și el. Se pare că există și termenul de andropauză, dezvoltat pe modelul conceptului de menopauză, specific femeilor.

Chiar dacă inițial medicii i-au spus bărbatului că e imposibil să asocieze simptomele pe care le avea cu simptomele menopauzei, după mai multe teste s-a dovedit că Ross avea dreptate.

Cum se manifestă menopauza la bărbați

“Cu ajutorul testelor, îmi dau seama acum că simptomele au fost prezente cu mult mai mult timp înainte de a merge pentru prima dată la medic. La acea vreme, am pus oboseala pe seama faptului că munceam ore în plus la birou, mă antrenam să urc pe Kilimanjaro și aveam acasă 2 copii mici. Din nefericire, medicii mei nu au reușit să mă ajute, ba mai mult. Unul dintre ei mi-a spus că simptomele sunt în imaginația mea”, a povestit Ross pentru Daily Mail.

Citește și: Când îi văd împreună, oamenii cred că sunt mamă și fiu, însă ei formează un cuplu. Ce diferență uriașă există între cei doi

Simptomul care îl îngrijora cel mai tare pe Ross era faptul că avea pierderi de memorie și spunea că își simte mereu mintea încețoșată. După tratamentul hormonal prescris de medic, Ross a reușit să se simtă mult mai bine. Ross se bucură acum de familia sa, soția lui Joanne și copiii lor, Isabelle, în vârstă de 13 ani și Lincoln, în vârstă de 11 ani.

Pentru a ajuta și alți bărbați care trec prin aceleași experiențe ca el, Ross a înființat Alphagenix. Acum, bărbatul a învățat mai multe despre sistemul său endocrinologic și despre importanța nivelului de testosterone.

Alphagenix este un serviciu online care ajută bărbații să înțelegă efectele unui nivel scăzut de testosteron. Echipa e formată din medici specializați care dau sfaturi avizate.

În AntenaPLAY ai două canale exclusive Mireasa ▶ Intră și vezi LIVE ce fac concurenții tăi preferați atunci când nu se