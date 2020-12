Ryan Kaji este cel mai bine plătit Youtuber și are doar 9 ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 29.5 milioane de dolari

Anastasia Radzinskaya, în vârstă de 6 ani a reușit să strângă în cont anul trecut suma imensă de 18,5 milioane de dolari anul trecut, iar Dobrik a câștigat 15,5 milioane de dolari.

Cum a ajuns Ryan Kaji să aibă o avere de 29.5 milioane de dolari

La cei 9 ani, Ryan Kaji a reușit să strângă 41,7 milioane de abonaţi și să surprindă cu videoclipurile lui în care desface cutii de jucării, testează jocuri video, face experimente de tip Do It Yourself și prezintă activități utile persoanelor care petrec foarte mult timp în fața calculatoarelor, precum spălatul pe dinți sau cântatul la chitara electrică, conform sursei citate.

Micuțul a semnat și un acord secret pentru a avea propriul său serial televizat pe Nickelodeon. Ryan Kaji a început să facă videoclipuri din 2005 și a devenit unul dintre cei mai buni „influencer pentru copii”, relatează Libertatea.