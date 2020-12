Filmul românesc pe care fostul președinte Barack Obama îl recomandă. Ce pelicula e în topul lui din 2020

Fostul președinte Barack Obama a postat pe Twitter o fotografie în care le prezintă oamenilor din mediul online topul filmelor din 2020, pe care acesta le-a urmărit de-a lungul anului și le recomandă cu mult drag.

Printre filmele preferate ale fostului președinte al Statelor Unite se numără Ma Rainey's Black Bottom, Beanpole, Lovers Rock, Soul, Bacurau, Nomadland, Mank, Martin Eden, Let Him Go, Time, Boys State, Selah and the Spades, Crip Camp și producția românescă Colectiv.

Filmul Colectiv este unul dintre cele mai vizionate și se pare că a ajuns și peste hotare, iar Barack Obama este un mare fan al acestei producții.

"Ca toți ceilalți, am fost blocați anul acesta în casă foarte mult timp și am putut viziona o serie de filme și seriale. Vă prezint o listă cu toate filmele de care m-am bucurat anul acesta, indiferent de genul lor.", a mai adăugat fostul președinte al Statelor Unite ale Americii.