Scrisoarea pe care un cuplu a găsit-o în șemineu. Au fost uimiți să afle un detaliu foarte importat despre casa în care locuiesc

Un cuplu care și-a cumpărat o casă cu 290.000 de lire au găsit în șemineu o scrisoare care a dat peste cap tot ce știau ei despre casa pe care au achiziționat-o.

Kathryn Stutely, în vârstă de 49 de ani, și partenerul ei, Neil, au descoperit un bilet scris de mână de un proprietar pe nume Pierce. Acesta dezvăluie în bilet suma reală pe care a plătit-o pentru a cumpăra acea casă. Cei doi au făcut descoperirea în timp ce încercau să recondiționeze șemineul.

„Când ne-am mutat era un șemineu nu foarte frumos, unde cineva avusese în mod clar un foc cu gaz sau ceva de genul acesta. Era gol, așa că am decis să facem ceva cu el - poate să punem un arzător de lemn sau ceva acolo. Am realizat că trebuie să săpăm mai mult șemineul. Câteva zile mai târziu am început să scoatem cărămizile reale și printre ele am văzut o bucată de hârtie împăturită de mai multe ori. M-am bucurat că am avut răbdare să o desfac pentru că altfel aș fi aruncat-o cu restul cărămizilor”, au decalarat cei doi.

Ce scria în scrisoarea pe care au găsit-o proprietarii în șemineu

Pierce scria în bilet că imobilul pentru care cuplul a plătit 292.000 de lire în 2019 a costat doar 3.000 de lire în trecut. Omul a mai scris că a cumpărat casa pe vremea când câștiga 65 de lire pe oră. El a descris modul în care a pus un depozit de 300 de lire pentru casa de 3.000 de lire și a plătit 5 lire pe săptămână plățile ipotecare.

„Pentru cine ar putea fi interesat. Acest semineu a fost zidit de mine în septembrie 1971. Tocmai am cumpărat această casă pe ipotecă pentru 3000 de lire cu un depozit de 300 de lire și rambursări de 5,50 de lire pe săptămână + 80 de lire taxe de avocat.

Salariul meu este de 65 de dolari pe oră și merg la o piață de duminică pentru a face câțiva bani în plus. Am 37 de ani. Sper că veți găsi acest lucru interesant. E. C.Pearce”, se arată în textul scrisorii, potrivit Daily Mail.

Se pare că și noii proprietari s-au gândit să lase notițe prin casă pe măsură ce au renovat-o.

„Pe măsură ce am făcut casa, am lăsat și notițe în jur – așa că dacă cineva ne va dărâma pereții, ei vor găsi mesajele noastre. A fost minunat să aflu că altcineva a făcut-o deja”, au declarat Stutely și Neil.

Cine era proprietarul care a lăsat scrisoarea în șemineu

După o investigație online, Stutely și Neil cred că autorul a fost Eugene Pearce, care a cumpărat casa după ce s-a căsătorit cu soția sa Irene Hunt în anii 1950. Însă proprietarul scrisorii a murit în 2000, la vârsta de 66 de ani, ceea ce face imposibilă confirmarea faptului că a scris nota.

„Câțiva oameni care sunt în mod evident interesați de acest gen de lucruri mi-au trimis mesaje spunând că au făcut unele cercetări și au crezut că autorul a fost un Eugene Pearce, care s-a căsătorit, cu Irene Hunt, în Devizes, în anii 50. Din păcate, Eugene a murit în 2000, la vârsta de 66 de ani, așa că nu vom putea să-i spunem că i-a fost găsit biletul, dar am vorbit cu nepoata lui Eugene, care spune că mama ei își amintește că locuiește acolo”, au mai declarat cei doi.

Cu toate acestea, cercetătorii online au reușit să găsească unul dintre nepoții săi. Noii proprietari ai casei spun că au cumpărat casa cu 292.000 de dolari în 2019 și că au făcut renovări costisitoare.

