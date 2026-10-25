Semnele care îți arată că ai ploșnițe de pat în casă. Unde se ascund și cum poți scăpa de ele

Experții au dezvăluit semnele care îți arată că ai ploșnițe de pat în casă, într-o perioadă în care aceste insecte sunt din ce în ce mai numeroase în București.

Ploșnițele de pat pot deveni o problemă serioasă dacă nu iei rapid măsuri | Shutterstock

Ploșnițele de pat sunt insecte mici, de culoare maroniu-roșiatică, care se hrănesc cu sângele oamenilor și al animalelor.

Deși nu pot transmite boli, reprezintă un dăunător de temut, din cauza faptului că se poate reproduce și infesta o casă rapid, scrie Agenția pentru Protecția Mediu din Statele Unite (EPA).

Ploșnițele s-au răspândit rapid în București în această vară și acum au ajuns inclusiv în spitale, scrie PRO TV.

În acest context, e bine să știi cum să le identifici, cum să scapi de ele și cum poți preveni o posibilă infestație.

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Cum arată ploșnițele de pat

Ploșnițele de pat au o culoare maroniu-roșiatică și au dimensiuni mici, aproximativ cât sămânța unui măr, de 5-7 milimetri. Nu au aripi, dar au corpul plat și oval.

Ploșnițele tinere, numite nimfe, sunt mai mici și au un aspect translucid sau galben palid. Dacă nu s-au hrănit recent, pot fi mai greu de observat. Ouăle de ploșniță sunt mici și albe și pot fi trecute ușor cu vederea, scrie WebMD.

După ce se hrănesc, corpul lor se umflă și capătă o culoare roșiatică. Corpul lor plat le permite să se strecoare în spații extrem de înguste, motiv pentru care se pot strecura ușor în locuințe.

Ploșnițele nu își construiesc cuiburi, dar trăiesc în grupuri și se ascund în crăpături, cusături și colțuri. Nu pot zbura, dar se mișcă rapid pe podele, pereți și plafoane.

Femelele depun sute de ouă minuscule, fiecare de dimensiunea unui bob de praf. Nimfele năpârlesc de 5 ori înainte de a deveni adulte și au nevoie de o masă de sânge înainte de fiecare etapă. În condiții favorabile, ajung la maturitate în aproximativ 1 lună și pot avea mai multe generații pe an. De regulă, o ploșniță trăiește între 10 luni și 1 an.

Cum apar ploșnițele în casă

De obicei, ploșnițele ajung în locuință din alte spații deja infestate. Dacă stai la bloc sau într-un ansamblu rezidențial, pot migra dintr-un alt apartament din clădire.

De asemenea, pot fi aduse pe piese de mobilier tapițat sau pe bagaje și poșete care au fost așezate în locuri infestate.

Cum sunt foarte mici și se ascund pe timpul zilei, pot pătrunde cu ușurință în casă fără să îți dai seama

Printre spațiile unde pot trăi ploșnițele se numără apartamentele, adăposturile, hotelurile, pensiunile, căminele studențești, navele de croazieră, autobuzele, trenurile și chiar și mașini.

Cum arată mușcăturile de ploșniță

Chiar dacă ploșnițele nu sunt considerate periculoase pentru sănătatea oamenilor, în general, sunt un dăunător de temut, pentru că infestează ușor o locuință.

Din păcate, mușcătura lor e similară cu cele ale altor dăunători, un alt motiv pentru care pot trece neobservate mult timp.

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„Cea mai frecventă problemă e apariția unei erupții roșii, cu mâncărimi, care apare de obicei sub formă de linie sau grup. Dacă vă scărpinați excesiv, se poate ajunge la o infecție a pielii, cum ar fi impetigo sau celulita infecțioasă,” susține dr. Maria Escarcia, medic de la Baptist Health South Florida.

„Mușcăturile de ploșniță pot declanșa și reacții alergice,” susține experta. „Acestea pot include urticarie, crize de astm sau chiar anafilaxie, o reacție alergică severă ce provoacă umflături, dificultăți de respirație și o scădere bruscă a tensiunii arteriale.”

În cazurile de infestație severă sau de lungă durată, ploșnițele au fost asociate cu anemia prin deficit de fier și cu stări de stres psihologic, menționează medicul. Consultați un doctor dacă observați oricare dintre aceste simptome.

Nu există dovezi că ploșnițele ar transmite boli la om.

Ploșnițele sunt active mai ales noaptea și mușcă de obicei în timp ce dormi. Ele străpung pielea și extrag sângele printr-o trompă lungă. Hrănirea durează între 3 și 10 minute până când se satură, după care se retrag.

În cazul unei mușcături, veți observa o zonă cu mâncărime pe piele. Mușcăturile tind să fie grupate în linie dreaptă sau în zigzag, dar pot fi și distribuite aleatoriu, potrivit Washington Post. E posibil să nu le observați imediat, deoarece semnele pot apărea chiar și după 2 săptămâni.

Spre deosebire de mușcăturile de purici, mușcăturile de ploșniță apar pe suprafețele de piele expuse în timpul somnului, precum față, gât sau mâini. De asemenea, nu au un punct roșu central, așa cum au mușcăturile de purice.

Mâncărimile și umflăturile pot fi confundate ușor cu mușcăturile de țânțar. Pentru a confirma prezența ploșnițelor, e necesar să găsiți și să identificați insectele. Pe lângă disconfortul fizic, mușcăturile pot duce la insomnii, anxietate și afecțiuni ale pielii cauzate de scărpinat.

Semnele care îți arată că ai ploșnițe de pat în casă

Ploșnițele știu să se ascundă, motiv pentru care e posibil să nu le observi imediat, mai ales că unele persoane nu reacționează la mușcături, în timp ce altele observă semne roșii mici abia mai târziu. De cele mai multe ori, primele indicii sunt urmele pe care le lasă în urmă pe pat.

Printre semnele care îți arată că ai ploșnițe de pat în casă se numără pete mici de sânge pe cearșafuri sau pe saltea, puncte negre minuscule similare cu cele de cerneală, care sunt excremente de ploșniță, ouă sau coji de ouă de culoare galben-deschis, piei năpârlite care seamănă cu insectele în sine, un miros dulceag, de mucegai, în jurul patului și prezența fizică a ploșnițelor pe saltea, somieră sau tăblia patului.

Dacă bănuiești că ai ploșnițe în casă, inspectează cu atenție salteaua și cadrul patului, în special în crăpături și spații înguste. Ploșnițelor le place să se ascundă în aceste zone, de unde au acces ușor la oameni. Le poți găsi lângă cusături, etichete și tighelul saltelei sau în crăpăturile cadrului de pat și ale tăbliei.

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În timp, insectele se pot răspândi în orice altă crăpătură sau loc din cameră care le oferă adăpost. Pot ajunge în cusăturile sau între pernele canapelelor și fotoliilor, în pliurile perdelelor și draperiilor, la îmbinările sertarelor, în prize și aparate electrocasnice, pe haine, sub vopseaua care se cojește sau sub tapetul desprins, în lenjeria de pat, sub mocheta de lângă plinte, pe bagaje și în cutii.

Deoarece ploșnițele se hrănesc exclusiv cu sânge, prezența lor nu e un semn de lipsă de igienă. Există la fel de multe șanse să le găsești în case curate și ordonate ca și în cele dezordonate.

Cum scapi de ploșnițe

Ploșnițele mai sunt periculoase și pentru că sunt dificil de înlăturat, tocmai pentru că se pot ascunde atât de ușor.

Dacă ai ploșnițe, experții recomandă să apelezi la ajutorul profesional, în loc să încerci tratamente mai vechi, care nu pot accesa toate crăpăturile.

După ce ai avut intervenția profesională, trebuie să speli lenjeria de pat, draperiile și hainele la temperatură ridicată, de minim 60 de grade Celsius. Trebuie să aspiri zilnic patul și zona din jurul lui, inclusiv în zona plintelor, după care să arunci imediat sacul la gunoi afară, pentru că aceste insecte se pot strecura ușor afară.

Trebuie să și tragi patul departe de pereți și restul mobilierului. O echipă de dezinsecție profesionistă te poate ghida în acest proces cu sfaturi utile.

Ploșnițele pot supraviețui câteva luni fără să se hrănească, așa că eliminarea lor completă presupune folosirea tratamentelor chimice de specialitate.

Cum poți preveni apariție ploșnițelor în casă

Nicio măsură de prevenție nu te poate proteja 100% de apariția acestor insecte în casă, dar câteva sfaturi utile te pot ajuta să scazi semnificativ riscul.

Experții recomandă utilizarea unei huse de protecție pentru saltea și somieră, păstrarea curățeniei și eliminarea obiectelor inutile din dormitor, pentru a limita locurile în care se pot ascunde aceste insecte și aspirarea periodică a saltelei, covorului, perdelelor și mobilierului tapițat.

Cele mai bune metode de prevenție sunt cele pe care le poți folosi când nu ești acasă. Ai grijă unde așezi bagajul și geanta. Când te întorci acasă, spală toate hainele pe care le-ai purtat la temperaturi ridicate.

Când vine vorba de comenzi, ai grija la cutii, pentru că ploșnițele se pot ascunde în ele. Scapă rapid de carton la gunoiul de afară și inspectează cu atenție orice mobilier pe care îl aduci în casă.

În cazul în care locuiești la bloc, instalează garnituri de izolare sub uși și sigilează crăpăturile din jurul plintelor.