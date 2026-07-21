Coșmar într-un cartier din Capitală! Ploșnițele au pus stăpânire pe blocuri, iar oamenii își aruncă mobila și își vând apartamentele

Invazie de ploșnițe în mai multe blocuri din București. Locatarii sunt disperați, aruncă mobila, fac dezinsecții repetate și unii ajung chiar să își vândă apartamentele din cauza insectelor. | Shutterstock

Invazie de ploșnițe în mai multe blocuri din București. Locatarii sunt disperați, aruncă mobila, fac dezinsecții repetate și unii ajung chiar să își vândă apartamentele din cauza insectelor.

Coșmar într-un cartier din Capitală

Mai mulți locatari din București trăiesc un adevărat coșmar din cauza unei invazii de ploșnițe care a afectat mai multe blocuri din Capitală. Disperați să scape de insectele parazite, unii oameni au ajuns să arunce piese întregi de mobilier, în timp ce alții iau în calcul o soluție extremă: să își vândă apartamentele și să se mute.

Potrivit specialiștilor, temperaturile ridicate din această vară au favorizat înmulțirea ploșnițelor, dar și a gândacilor de bucătărie. Cele mai afectate zone ar fi în sectoarele 4 și 6 ale Capitalei, unde mai multe blocuri se confruntă cu infestări masive, relatează Antena 3 CNN.

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Locatarii spun că, deși au apelat în repetate rânduri la firme specializate de dezinsecție, problema persistă. După fiecare intervenție, insectele reapar, iar oamenii continuă să se trezească dimineața cu înțepături și mușcături pe corp. În multe cazuri, tratamentele trebuie repetate de mai multe ori pentru a avea șanse de succes, iar costurile sunt suportate de proprietari sau de asociațiile de locatari.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât, într-un bloc, este suficient ca un singur apartament să rămână infestat pentru ca ploșnițele să se răspândească din nou în întregul imobil. Acesta este și cazul unui bloc din Sectorul 6, unde, potrivit locatarilor, insectele s-au extins rapid dintr-un apartament în toate locuințele învecinate, prin fisuri, instalații și spațiile comune.

Ploșnițele au pus stăpânire pe blocuri, iar oamenii își aruncă mobila

Din disperare, unii proprietari au renunțat la saltele, canapele, fotolii și alte obiecte de mobilier despre care au crezut că adăpostesc insectele. În cazurile cele mai grave, există persoane care au decis să își scoată apartamentele la vânzare, considerând că nu mai pot locui în astfel de condiții.

Specialiștii avertizează că insecticidele disponibile în comerț sunt, de cele mai multe ori, insuficiente pentru a elimina o infestare puternică. Ploșnițele sunt insecte extrem de rezistente, se ascund în cele mai mici fisuri, în saltele, canapele, rame de pat sau în spatele prizelor și pot supraviețui luni întregi fără hrană. Din acest motiv, combaterea lor necesită tratamente profesionale și, în multe situații, intervenții simultane în toate apartamentele afectate.

Experții recomandă și măsuri de prevenție, mai ales în sezonul estival, când deplasările și vacanțele sunt mai frecvente. La cazarea într-un hotel sau într-un apartament închiriat, este indicată verificarea atentă a saltelei, a lenjeriei de pat și a tapițeriei pentru a depista eventualele urme ale insectelor. De asemenea, bagajele nu ar trebui așezate direct pe pat sau pe podea, iar hainele purtate în călătorie ar trebui spălate la temperaturi ridicate imediat după întoarcerea acasă.

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Autoritățile și firmele de dezinsecție atrag atenția că succesul combaterii ploșnițelor depinde de colaborarea tuturor locatarilor dintr-un imobil. În lipsa unor intervenții coordonate, insectele pot reapărea rapid, iar infestarea se poate extinde din nou în întregul bloc.