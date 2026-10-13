Zbor anulat după ce pasagerii au fost mușcați de ploșnițe în avion! Aceștia ar fi primit antihistaminice

Mai mulți pasageri s-au plâns că au fost mușcați de ploșnițe în avion. Iată ce s-a întâmplat.

Potrivit publicației Sydney Morning Herald, în timpul zborului de vineri, care a durat aproape 17 ore și a asigurat legătura aeriană între Perth și Roma, mai mulți pasageri s-au plâns că au fost mușcați de insecte.

Conform relatărilor, acestora li s-au administrat antihistaminice pentru a ameliora mâncărimile provocate de mușcături, însă stocurile de medicamente s-au epuizat.

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Ploșnițele au cauzat anularea unui zbor internațional

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Aeronava Boeing 787 Dreamliner a fost nevoită să rămână la sol pentru o „curățare în profunzime”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Qantas pentru BBC.

„Ne cerem sincer scuze clienților pentru anularea zborului de sâmbătă, pe ruta Roma–Perth. Anularea a permis inginerilor și echipelor noastre de întreținere să efectueze o curățare în profunzime a aeronavei, după ce a fost identificată o problemă la un număr redus de scaune din clasa economică”, a declarat reprezentantul companiei.

Potrivit companiei aeriene, tuturor pasagerilor afectați li s-a asigurat cazare, iar aceștia au fost reprogramați pentru zboruri alternative în termen de 48 de ore de la ora plecării inițiale.

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Ploșnițele de pat sunt paraziți mici, lipsiți de aripi, care pot trăi pe haine, mobilier și lenjerie de pat. Mușcăturile lor pot provoca mâncărimi, însă, de regulă, nu duc la probleme de sănătate mai grave, potrivit site-ului Serviciului Național de Sănătate din Regatul Unit (NHS).

Cu toate acestea, eliminarea ploșnițelor poate fi dificilă și costisitoare. Măsurile de combatere includ spălarea la temperaturi ridicate și uscarea în uscătorul automat a întregii lenjerii de pat, a hainelor și a altor materiale textile din locuință, precum perdelele. O altă metodă constă în introducerea acestora în pungi de plastic și păstrarea lor în congelator timp de trei sau patru zile.

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Problema ploșnițelor nu este deloc o noutate. Unde au mai cauzat incidente

Incidentele provocate de ploșnițe, care perturbă transportul și călătoriile, nu sunt o noutate. Cu mai puțin de două săptămâni în urmă, mai multe curse feroviare operate de compania Southeastern în Anglia au fost anulate după ce mecanicii de locomotivă au descoperit aceste insecte în cabinele de conducere.

În 2017, compania British Airways și-a cerut scuze unei familii care călătorea de la Vancouver la Londra, după ce membrii acesteia au ajuns la destinație acoperiți de mușcături de insecte, în urma unui zbor de noapte.

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Anul trecut, Turkish Airlines s-a confruntat cu o gravă problemă de imagine, după ce publicația The New York Times a relatat despre mai multe cazuri de infestare cu ploșnițe la bordul aeronavelor sale. La momentul respectiv, compania aeriană a fost acuzată că nu a luat nicio măsură pentru a remedia situația.