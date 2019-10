Și-a îngropat patru copii, așa că a devenit, până la 80 de ani, mamă pentru alți 1.347! „Nu există copii răi, ci…”

Femeia, Betty McGlinchey, a avut inima frântă de patru ori, înainte de a deveni o salvatoare pentru 1.347 de suflete.

„Primul meu fiu a murit la doar câteva ore după ce l-am născut. Am pierdut alți trei copii, inclusiv două fetițe gemene. Nu am reușit să duc acele sarcini până la capăt. Apoi m-am îmbolnăvit de cancer și a trebuit să suport o histerectomie. Am aflat că am fost născută cu o genă ce nu mi-a permis să fac copii

Acum, când mă gândesc, viața pare puțin ciudată. Nu-i așa? Am pierdut patru copii. Și apoi, toată viața mea am îngrijit câte patru copii simultan. De fapt, menirea mea a fost să fiu mamă pentru peste 1.000 de copii”, a povestit Betty McGlinchey.