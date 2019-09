Și-au regăsit fiica, la 20 de ani după ce au pierdut-o într-un tren! Ce i-au spus când au întâlnit-o este sfâșietor! „Am simțit că este în viață și că o vom vedea din nou”. Foto

Doi părinți din Belarus și-au regăsit fiica la 20 de ani după ce au pierdut-o într-un tren, când ea avea doar patru ani. Au fost două decenii de suferință cumplită, de căutări, dar și de speranță,după cum a povestit familia.

Fata, Yulia Gorina, acum în vârstă de 24 de ani, a fost crescută de părinți adoptivi după ce a reușit într-un mod misterios să ajungă din Belarus în Rusia. Și-a regăsit părinții biologici abia după ce iubitul ei, Ilya Kryukov, în vârstă de 31 de ani, a făcut o căutare simplă pe internet. Apoi, au sunat la poliție și au obținut datele de contact ale familiei ei.

Cum a fost pierdută într-un tren

Yulia Gorina a fost pierdută de tatăl ei, care a adormit în timpul unei călătorii cu trenul, din Minsk în Asipovici, Belarus, pe un drum de aproximativ 100 de kilometri.

Bărbatul și soția lui au căutat-o cu disperare pe Yulia Gorina, dar în zadar. Au apelat și la poliție și au ajuns să fie bănuiți că au omorât-o pe copilă. În 2017, dosarul Yuliei a fost redeschis, iar părinții ei au fost supuși unui test poligraf pe care l-au trecut, dovedind din nou că nu și-au ucis fiica.

Nu se știe cum a ajuns Yulia Gorina din Asipovici, Belarus, în Reazan, Rusia. Se crede că ar fi fost răpită de un cuplu. Nu se știe nimic despre aceste persoane care ar fid us-o în Rusia, în loc să o ducă la o secție de poliție din Belarus.

Ea ar fi dormit câteva nopți în case abandonate, alături de acest cuplu, care ar fi fugit de poliție. Apoi, ar fi fost dusă de polițiști la un orfelinat și, după o perioadă de căutări eșuate, a fost dată spre adopție unei familii cu doi fii, care își dorea și o fiică.

„Acum cred că este adevărat”, a spus Yulia Gorina, care își amintește vag o călătorie cu trenul.

„20 de ani înseamnă foarte mult timp, dar noi nu ne-am pierdut niciodată speranța. Am crezut că o vom găsi și iată că s-a întâmplat”, a spus mama tinerei, Lyudmila.

Mama Yuliei a mai spus că ea și soțul ei, Viktor, au fost întotdeauna tulburați de pierderea fiicei lor.

„Am căutat-o zile în șir, luând fiecare tren din Minsk către Asipovici și înapoi, întrebând călătorii dacă au văzut-o. Am verificat fântâni, magazine, case părăsite. Tot! A fost îngrozitor să trăim toți acești ani fără să știm ce s-a întâmplat cu fiica noastră”, a povestit Lyudmila.

La un moment dat, părinții Yuliei Gorina și-au schimbat locuința, tulburați de pierderea fiicei lor.

„Nu suportam să parcurgem aceleași drumuri și detestam să fim în apropiere de calea ferată și de trenuri. La doi ani după ce am pierdut-o, ne-am schimbat locuința”, a mai spus femeia.

Revederea, „inundată de lacrimi”

Yulia Gorina și părinții ei s-au întâlnit într-o secție de poliție din Maryina Horka, Belarus. Momentul a fost emoționant atât pentru părinți, cât și pentru copila regăsită.

„Inițial, nici măcar nu am putut să vorbim. Am plâns și ne-am îmbrățișat. Am vorbit până la 3.00, după care eu și prietenul meu am pornit înapoi spre Rusia, unde mă aștepta fiica mea”, a spus Yulia Gorina.

Înainte de a pleca către casă, Yulia Gorina s-a plimbat cu tatăl ei prin gara în care trenul în care a pierdut-o și-a încheiat călătoria, în 1999.

„M-a implorat să îl iert pentru ceea ce s-a întâmplat. L-am asigurat că îl iert. Sunt și eu mamă și îmi imaginez prin ce au trecut părinții mei”, a povestit tânăra.

În prezent, Yulia susține că păstrează legătura cu familia ei și că ea și sora ei fac schimb zilnic de mesaje și fotografii.